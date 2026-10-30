Maceri beantwortet die heissesten Fragen zum Mailänder Derby

Vor dem Mailänder Derby beantwortet DAZN-Moderatorin Valentina Maceri die heissesten Fragen zum Spiel und zur Rivalität. Wer hat eigentlich mehr Fans? Was spielen die Schweizer für eine Rolle? Und wer gewinnt am Samstag?

Darum gehts Für Valentina Maceri ist das Mailänder Derby das grösste Italiens

Sie sieht mehr Inter-Fans landesweit, Milan präge Ur-Mailand

Inter sei sportlich vorn; Akanji zählt, Jashari reift, Tipp 3:2

Björn Lindroos Redaktor Sport

Am Samstagabend wird Mailand wieder einmal durch ein Fussballspiel gespalten. Im San Siro steigt das 247. Derby della Madonnina. Mittendrin: Moderatorin Valentina Maceri (33), die für den TV-Sender DAZN im Stadion vor Ort sein wird. Für Blick beantwortet die Deutsch-Italienerin, die man in der Schweiz vor allem als Blue-Moderatorin aus der Champions League kennt, die heissesten Fragen zum Mailänder Derby.

Near-Live-Teaser Milan – Inter Mailand «Derby della Madonnina»: Milan gegen Inter Mailand. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Samstagabend um 20.45 Uhr ist es wieder so weit. Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand. «Derby della Madonnina»: Milan gegen Inter Mailand. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Samstagabend um 20.45 Uhr ist es wieder so weit. Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand. Mehr

Was bedeutet das Mailänder Derby für den italienischen Fussball?

«Alle Juve-Fans (Vergleich mit Derby d’Italia zwischen Inter und Juve, Anm. d. Red.) werden jetzt gleich an die Decke springen, aber es ist das grösste Derby Italiens. Nicht erst seit gestern, die Historie geht ja zurück bis ins Jahr 1908. Es sind zwei Traditionsklubs mit einer gewaltigen Historie und riesigem Erfolg. Dass du zwei solch grosse Teams in einer Stadt hast, die sich auch noch das Stadion teilen, macht es so speziell. Beide Teams haben den italienischen Fussball geprägt, auch auf internationalem Niveau. Das ist im Weltfussball so einzigartig. Für mich ist es das grösste, emotionalste und magischste Derby in Italien. Das habe ich schon als kleines Mädchen so erlebt, denn mein Onkel und mein Cousin sind eingefleischte Inter-Fans.»

Wer hat eigentlich mehr Fans?

«Eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, dass der Ur-Mailänder eher Milan-Fan ist, während es in ganz Italien mehr Inter-Fans gibt. Sie sind etwas stärker verteilt. Das ist jedenfalls das, was ich in meinem Umfeld wahrnehme. Dafür habe ich aber keine Garantie oder Verifizierung. Eine politische oder gesellschaftliche Aufteilung zwischen den Fanlagern wie bei anderen Stadtderbys gibt es aber nicht.»

Wie sieht die sportliche Ausgangslage der beiden Teams vor dem Derby aus?

«Generell glaube ich, dass der sportliche Unterschied der beiden Klubs selten so gross war wie in dieser Saison. Inter spielt in der Champions League, Milan nur in der Europa League. Auch am Mittwoch hat Milan zu Hause in der Liga verloren, während Inter mit einer B-Elf auswärts gewonnen hat. Die Nerazzurri haben definitiv eine Rechnung offen, denn die letzten drei Derbys gingen allesamt an Milan. Diese Serie kann Inter am Samstag brechen, denn sie spielen im Moment sportlich schon in einer anderen Liga als Milan.»

Wer sind die Schlüsselspieler auf beiden Seiten?

«Bei Inter ist es vor allem die Achse aus Bastoni, Barella, Thuram und Martinez. Martinez ist aber aufgrund einer Verletzung fraglich, sein Ausfall wäre extrem bitter. Schliesslich war er die letzten Jahre immer der Star-Stürmer des Teams. Auf der anderen Seite sehe ich bei Milan Christian Pulisic und Adrien Rabiot als Schlüsselspieler.»

Welche Rolle spielen die Schweizer Akanji und Jashari?

«Da muss man unterscheiden. Manuel Akanji ist sehr wichtig für die Inter-Defensive. Er strahlt eine gewisse Ruhe aus und konnte auch in der Champions League überzeugen. Soweit ich mitbekomme, hat er sich in Mailand gut eingelebt und fühlt sich dort auch sehr wohl. Auf der anderen Seite ist Ardon Jashari natürlich ein riesiges Talent. Aktuell nimmt er aber noch nicht eine so wichtige Rolle ein wie Akanji, doch an ihm wird die Serie A noch viel Freude haben.»

Wer gewinnt das Derby?

«Ich bin nicht wirklich gut beim Tippen (lacht). Aber ich denke, dass wir viele Tore sehen werden. Ich tippe auf ein 3:2 für Inter.»