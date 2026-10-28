Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
9
15
25
2
Lazio Rom
9
15
25
3
AS Rom
9
15
21
4
Como 1907
9
9
20
5
AC Mailand
9
7
18
6
SSC Neapel
3:1
9
5
14
7
Frosinone Calcio
8
4
14
8
Juventus Turin
0:2
9
1
14
9
FC Turin
9
0
13
10
Cagliari Calcio
9
-5
13
11
Bologna FC
9
0
11
12
Atalanta BC
8
-1
10
13
Genua CFC
2:0
9
-5
10
14
US Lecce
8
-5
9
15
Sassuolo Calcio
9
-8
8
16
AC Monza
1:3
9
-5
7
17
Udinese Calcio
9
-9
5
18
Parma Calcio
9
-10
5
19
AC Florenz
8
-10
4
20
FC Venedig
9
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg