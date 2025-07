Unerwünschter Okafor schiesst Milan zu Sieg gegen Liverpool

Werbung in eigener Sache

1/5 Noah Okafor trifft bei Milans Sieg gegen Liverpool doppelt. Foto: AFP

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bei Milan ist Noah Okafor (25) eigentlich nicht mehr gefragt. Die Rossoneri suchen nach einem Leih-Abnehmer für den Stürmer. Und der Schweizer macht Werbung in eigener Sache: Im Testspiel auf der Asien-Tour gegen Liverpool in Hongkong (Samstag, 13.30 Uhr Schweizer Zeit) hilft Okafor beim 4:2-Sieg gegen den englischen Meister entscheidend mit. Das 3:1 und das späte Tor zum Endstand gehen auf sein Konto.

Die Tore dürften bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber helfen – und eventuell die Leihgebühr noch ein paar Franken wachsen lassen. Das letzte halbe Jahr auf Leihe bei Napoli war trotz Meisterschaft eine Enttäuschung. Bei Milan hat der Basler noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2028.

Als Destinationen werden aktuell Flamengo (Rio de Janeiro) und Bologna (mit den Nati-Spielern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye), wo er den wechselwilligen Ndoye ersetzen könnte, am heissesten gehandelt. Okafor soll einem Wechsel nach Brasilien aber skeptisch gegenüberstehen.

Mega-Bock ermöglicht Doppelpack

Milan startet ideal in die Partie: In der 10. Minute bringt Rafael Leão seine Farben mit 1:0 in Führung. Zur Halbzeit stehts nach Dominik Szoboszlais Ausgleich 1:1. Nach der Pause bringt Milan-Coach Massimiliano Allegri vier Neue – unter anderem Okafor. Arne Slot auf Liverpooler Seite wechselt nach 45 Minuten gar neun Spieler.

Von den beiden durchgeschüttelten Aufstellungen erwischen erneut die Italiener den besseren Start. Ruben Loftus-Cheek (52.) und Okafor (59.) schiessen die Mailänder mit zwei Längen in Front. Okafor trifft nach einem Konter sehenswert per Direktabnahme aus rund 14 Metern.

Nach weiteren sieben Wechseln kassiert Milan in der 93. Minute den Anschlusstreffer durch Cody Gakpo, ehe Okafor nur Sekunden später erneut einnetzt – unter gütiger Mithilfe von Liverpools Hintermannschaft. Konstantinos Tsimikas spielt einen haarsträubenden Rückpass, an den der georgische Nationalkeeper Giorgi Mamardaschwili nicht herankommt. Der Ball wird zum perfekten Steilpass auf Okafor, der nur noch ins leere Tor einzuschieben braucht.