Darum gehts
- Djibril Sow (29) steht vor Wechsel von Sevilla zu Genoa
- Trainer De Rossi bietet Sow Schlüsselrolle im zentralen Mittelfeld an
- Neun Schweizer aktuell in der Serie A, bald möglicherweise zehn
Neun Schweizer stehen aktuell in der Serie A unter Vertrag. Schon bald könnten es zehn sein. Gemäss Blick-Informationen steht Djibril Sow (29) vor dem Wechsel von Sevilla zu Genoa. Beim neunfachen italienischen Meister hat in diesem Sommer mit Franz-Ethan Meichtry (21) bereits ein Schweizer unterschrieben.
Dass Sow eine Luftveränderung anstrebt, ist kein Geheimnis – obwohl sein Vertrag in Südspanien noch bis 2029 läuft. «Ich bin in einem Alter, in dem ich gerne noch einmal eine neue Herausforderung annehmen würde», sagte er vor der WM zu Blick. Die drei Jahre in Sevilla, in denen der Klub permanent gegen den Abstieg kämpfen musste, haben Spuren hinterlassen.
Schlüsselrolle für Sow
Entsprechend wollte Sow die Weltmeisterschaft nutzen, um sich für andere Vereine zu empfehlen. Mit seinen vier durchaus überzeugenden Auftritten ist ihm das gelungen. Mehrere Klubs aus England zeigten Interesse. Nun hat Genoa beim Zürcher die Nase vorne – es wäre nach La Liga, der Bundesliga (Eintracht Frankfurt) für ihn ein neues Kapitel in der Serie A.
Ein entscheidender Faktor in den Verhandlungen ist dabei Trainer Daniele De Rossi (43). Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2006 überzeugte Sow in den Gesprächen von seinem Projekt und hat ihm eine Schlüsselrolle im zentralen Mittelfeld in Aussicht gestellt.
Genoa will ins Serie-A-Mittelfeld
Ob Sow an der ligurischen Küste anders als in Andalusien nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird, wird sich zeigen. De Rossi steht dort erst seit letztem November an der Seitenlinie. Damals übernahm er den Klub auf einem Abstiegsplatz und führte ihn noch zum Klassenerhalt – allerdings erst drei Runden vor Schluss.
In der neuen Saison will der älteste Klub Italiens mit dem Abstiegskampf möglichst nichts mehr zu tun haben und sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Dabei könnte Sow eine tragende Rolle spielen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
0
0
0
1
AC Monza
0
0
0
1
AC Florenz
0
0
0
1
AS Rom
0
0
0
1
Atalanta BC
0
0
0
1
Bologna FC
0
0
0
1
Cagliari Calcio
0
0
0
1
Como 1907
0
0
0
1
Frosinone Calcio
0
0
0
1
Genua CFC
0
0
0
1
Inter Mailand
0
0
0
1
Juventus Turin
0
0
0
1
Lazio Rom
0
0
0
1
Parma Calcio
0
0
0
1
Sassuolo Calcio
0
0
0
1
SSC Neapel
0
0
0
1
FC Turin
0
0
0
1
Udinese Calcio
0
0
0
1
US Lecce
0
0
0
1
FC Venedig
0
0
0