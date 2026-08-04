Djibril Sow (29) steht vor einem Wechsel zu Genoa. Der Nati-Star überzeugte an der WM, weckte Interesse aus der Premier League – und entschied sich nun für das Projekt von Trainer Daniele De Rossi.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Djibril Sow (29) steht vor Wechsel von Sevilla zu Genoa

Trainer De Rossi bietet Sow Schlüsselrolle im zentralen Mittelfeld an

Neun Schweizer aktuell in der Serie A, bald möglicherweise zehn

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Neun Schweizer stehen aktuell in der Serie A unter Vertrag. Schon bald könnten es zehn sein. Gemäss Blick-Informationen steht Djibril Sow (29) vor dem Wechsel von Sevilla zu Genoa. Beim neunfachen italienischen Meister hat in diesem Sommer mit Franz-Ethan Meichtry (21) bereits ein Schweizer unterschrieben.

Dass Sow eine Luftveränderung anstrebt, ist kein Geheimnis – obwohl sein Vertrag in Südspanien noch bis 2029 läuft. «Ich bin in einem Alter, in dem ich gerne noch einmal eine neue Herausforderung annehmen würde», sagte er vor der WM zu Blick. Die drei Jahre in Sevilla, in denen der Klub permanent gegen den Abstieg kämpfen musste, haben Spuren hinterlassen.

Schlüsselrolle für Sow

Entsprechend wollte Sow die Weltmeisterschaft nutzen, um sich für andere Vereine zu empfehlen. Mit seinen vier durchaus überzeugenden Auftritten ist ihm das gelungen. Mehrere Klubs aus England zeigten Interesse. Nun hat Genoa beim Zürcher die Nase vorne – es wäre nach La Liga, der Bundesliga (Eintracht Frankfurt) für ihn ein neues Kapitel in der Serie A.

Ein entscheidender Faktor in den Verhandlungen ist dabei Trainer Daniele De Rossi (43). Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2006 überzeugte Sow in den Gesprächen von seinem Projekt und hat ihm eine Schlüsselrolle im zentralen Mittelfeld in Aussicht gestellt.

Genoa will ins Serie-A-Mittelfeld

Ob Sow an der ligurischen Küste anders als in Andalusien nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird, wird sich zeigen. De Rossi steht dort erst seit letztem November an der Seitenlinie. Damals übernahm er den Klub auf einem Abstiegsplatz und führte ihn noch zum Klassenerhalt – allerdings erst drei Runden vor Schluss.

In der neuen Saison will der älteste Klub Italiens mit dem Abstiegskampf möglichst nichts mehr zu tun haben und sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Dabei könnte Sow eine tragende Rolle spielen.