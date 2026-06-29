Thun-Meisterheld wechselt in die Serie A

Ethan Meichtry wird den Schweizer Meister verlassen. Den Thun-Mittelfeldspieler zieht es nach Italien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ethan Meichtry (20) wechselt von Thun zu Genoa in die Serie A

Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2031 bei Genoa

Meichtry erzielte 8 Tore und 3 Assists in 35 Super-League-Spielen

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Der Umbruch bei Meister Thun geht voran. Ethan Meichtry (20) verlässt das Berner Oberland und schliesst sich Serie-A-Klub Genoa an. Das meldet Sky-Reporter Florian Plettenberg auf X. Meichtry werde einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Der Mittelfeldmann, der für Thun in der Meistersaison in 35 Super-League-Partien auf dem Platz gestanden ist und dabei acht Tore und drei Assists geliefert hat, wurde bereits im Winter von Parma gejagt, hat dann aber den Vertrag verlängert. Nun zieht es ihn doch in den Süden.

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