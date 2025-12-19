Zweimal stand Ardon Jashari nach seinem Sommerwechsel und dem kurz darauf folgenden Wadenbeinbruch wieder in der Startelf der AC Milan. Mit der «Gazzetta dello Sport» sprach er über seinen schwierigen Beginn in Italien.

Darum gehts Ardon Jashari kämpft bei Milan nach Verletzung um Spielzeit

Jashari lobt Trainer Allegri und Mitspieler Modric als Vorbilder

196 Einsatzminuten seit Sommerwechsel für 36 Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Erst 196 Einsatzminuten weist Ardon Jashari (23) seit seinem Sommerwechsel, dem ein regelrechtes Theater vorangegangen ist, für die AC Milan auf. Ein komplizierter Bruch des Wadenbeins bremste ihn nach dem 36-Millionen-Transfer lange aus. Am 4. Dezember stand er beim Cup-Out gegen Lazio Rom erstmals in der Startelf.

«Das Bein macht keine Probleme mehr», erklärt Jashari nun in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport». Dennoch vergehen zwei Wochen, bis der Schweizer nach der Premiere gegen Lazio am Donnerstagabend die nächste Gelegenheit in der Startelf erhält. 0:2 geht das Duell im Supercup gegen Meister Napoli verloren. Die beiden Cup-Outs sind ein starker Kontrast zur Liga, in der man sich nur einen Punkt hinter Stadtrivale Inter mitten im Meisterrennen befindet – Jashari aber noch auf die ersten Minuten seit seiner Verletzung wartet.

«Nachdem sich die Verhandlungen um meinen Wechsel gezogen hatten, kam diese Verletzung zu einem schlechten Zeitpunkt», blickt Jashari zurück. Er habe erst drei Wochen mit der Mannschaft trainiert und gerade als er Fortschritte machte, schlug die Verletzungshexe zu: «Pech gehört im Fussball dazu.»

Modric als Konkurrent und Vorbild

Vor allem in den ersten drei Tagen nach dem Beinbruch hätte er mental Probleme gehabt – auch wenn ihm Mitspieler, Trainer oder Führungskräfte im Klub das Gefühl gaben, wichtig zu sein. «Ich erhielt dann die Möglichkeit, zu meiner Familie nach Zug zu reisen. Die Zeit mit Eltern und Freunden half, nicht zu viel über die Verletzung nachzudenken.»

Seit September weilt Jashari wieder in Mailand, kehrt nach der Arbeit im Fitnessstudio ins Teamtraining zurück und steht bereits am 4. November erstmals wieder im Serie-A-Kader – eine Einsatzminute in der Meisterschaft hats seither aber nicht gegeben. Das ist neben der Verletzung auch auf die grosse Konkurrenz im Mittelfeld – wie Luka Modric oder Adrien Rabiot – zurückzuführen. «Mit ihm zu spielen, ist für alle unglaublich, nicht nur für mich», lobt er den Kroaten und betont, wie sehr er vom Altmeister, aber auch dem französischen Weltmeister profitieren könne. «Man kann Spieler wie sie nicht imitieren, aber von ihnen lernen und sich weiterentwickeln.»

Champions League als grosses Ziel

Voll des Lobes ist Jashari auch für seinen Coach. Massimiliano Allegri sei für den Erfolg «unverzichtbar». Er gebe der ganzen Mannschaft grosses Selbstvertrauen. «Er hat mit unglaublichen Spielern zusammengearbeitet. Von einem Trainer wie ihm kann ich viel lernen.» Mit erst einer Saisonniederlage lässt Allegri die Milan-Fans aktuell auch vom 20. Meistertitel träumen.

Doch für Jashari ist es noch zu früh, um vom Meistertitel zu reden – auch über seine persönlichen Ziele will er nicht viele Worte verlieren. «Ich möchte Spass haben und mein Bestes geben, dieser Mannschaft zu helfen.» Dennoch stellt auch er klar: «Ich werde wieder in Form kommen, wenn ich regelmässig spiele, und peile die Spitze an.» Ein konkretes Ziel formuliert er dann aber dennoch: die Champions League.