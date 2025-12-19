Darum gehts
- FC Barcelona soll Maulwurf in Kabine haben
- Flick verbreitete falsche Information, um Verdächtigen zu identifizieren
- Identität des Maulwurfs nicht bekannt
Hat der FC Barcelona einen Maulwurf? Denn seit Wochen seien immer wieder Internas aus der Kabine der Katalanen an die Öffentlichkeit gelangt. Nun hat offenbar Trainer Hansi Flick (60) eigenhändig der Person mit einem Trick das Handwerk gelegt.
Dem spanischen Journalisten Rafael Hernandez zufolge habe der Deutsche einem Spieler, den er als Maulwurf verdächtigte, am Dienstag bewusst die Fehlinformation gegeben, dass der Pole Wojciech Szczesny (35) beim Copa-del-Rey-Spiel gegen Guadalajara am Mittwochabend im Tor stehen werde. Tatsächlich verbreitete sich diese Information vor der Partie in den spanischen Medien.
Dumm nur, dass dann Marc-André ter Stegen (33) zu seinem Comeback nach überstandener Rückenverletzung kam und zwischen den Pfosten stand. Somit soll man sich im Klub sicher sein, wer der Schuldige ist. Um wen es sich handelt, ist öffentlich nicht bekannt, genauso wenig, welche Konsequenzen nun drohen. Dem Bericht zufolge werde Flick aber hart durchgreifen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
17
29
43
2
Real Madrid
17
18
39
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atletico Madrid
17
14
34
5
RCD Espanyol Barcelona
16
4
30
6
Real Betis Balompie
16
6
25
7
Athletic Bilbao
17
-7
23
8
RC Celta de Vigo
16
1
22
9
Sevilla FC
16
0
20
10
Getafe CF
16
-5
20
11
Elche CF
16
-1
19
12
Deportivo Alaves
16
-3
18
13
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
RCD Mallorca
16
-5
17
15
Real Sociedad
16
-4
16
16
CA Osasuna
16
-6
15
17
Valencia CF
16
-10
15
18
FC Girona
16
-15
15
19
Real Oviedo
16
-19
10
20
Levante UD
15
-12
9