Der FC Barcelona kämpft mit einem Maulwurf in der Mannschaft. Trainer Hansi Flick soll den Hauptverdächtigen mit einer falschen Information über den Torhüter-Einsatz im Copa-del-Rey-Spiel überführt haben.

Identität des Maulwurfs nicht bekannt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Hat der FC Barcelona einen Maulwurf? Denn seit Wochen seien immer wieder Internas aus der Kabine der Katalanen an die Öffentlichkeit gelangt. Nun hat offenbar Trainer Hansi Flick (60) eigenhändig der Person mit einem Trick das Handwerk gelegt.

Dem spanischen Journalisten Rafael Hernandez zufolge habe der Deutsche einem Spieler, den er als Maulwurf verdächtigte, am Dienstag bewusst die Fehlinformation gegeben, dass der Pole Wojciech Szczesny (35) beim Copa-del-Rey-Spiel gegen Guadalajara am Mittwochabend im Tor stehen werde. Tatsächlich verbreitete sich diese Information vor der Partie in den spanischen Medien.

Dumm nur, dass dann Marc-André ter Stegen (33) zu seinem Comeback nach überstandener Rückenverletzung kam und zwischen den Pfosten stand. Somit soll man sich im Klub sicher sein, wer der Schuldige ist. Um wen es sich handelt, ist öffentlich nicht bekannt, genauso wenig, welche Konsequenzen nun drohen. Dem Bericht zufolge werde Flick aber hart durchgreifen.