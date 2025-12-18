Während sich Real Madrid derzeit mehr schlecht als recht durch die Saison bewegt, ist Mbappé häufig der einzige Lichtblick. Seinen Torriecher stellte er im gesamten 2025 immer wieder unter Beweis, wodurch er nun gar eine historische CR7-Marke knacken könnte.

CR7 erzielte 450 Tore in 438 Partien für die Königlichen

Ohne ihn wäre Xabi Alonso seinen Job an der Seitenlinie von Real wohl längst los. Dank Kylian Mbappé haben die Königlichen in der laufenden Saison bereits ein ums andere Mal den Kopf aus der Schlinge gezogen und entgingen mehreren Pleiten nur knapp, zuletzt am Mittwochabend beim 3:2-Pokalsieg gegen Drittligist Talavera. Der Franzose netzte zweimal ein und erzwang das Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Madrilenen.

Mit 17 Toren und vier Assists war der Stürmer seit Alonsos Übernahme im Juni an unglaublichen 62 Prozent aller Real-Treffer in LaLiga beteiligt und auch in der Champions League steht er nach fünf Spielen bei sagenhaften neun Torerfolgen. Diese Leistungen bringen ihn in Reichweite eines Giganten-Meilensteins.

CR7-Rekord von 2013 könnte diesen Samstag fallen

Fürs letzte Spiel des laufenden Kalenderjahres empfängt Real am Samstagabend um 21 Uhr den FC Sevilla mit den beiden Natispielern Djibril Sow und Ruben Vargas. Während Sow vor Wochenfrist beim 4:0 gegen Aufsteiger Oviedo seinen zweiten Saisontreffer erzielte, fehlt Vargas seit Ende November mit einer Oberschenkelverletzung und ist auch für das Gastspiel im Bernabeu fraglich.

So wird es wohl an Sow und dem Rest der Sevilla-Spieler liegen, Mbappé zu stoppen. Dieser dürfte das Spiel hingegen mit einer Portion Extramotivation angehen. Derzeit steht der Knipser bei 58 Treffern in diesem Kalenderjahr. Somit fehlt ihm auf den Rekord von Cristiano Ronaldo von 2013 bloss ein einziges Tor.

Portugiese bleibt in eigener Sphäre

Mbappé benötigt gegen Sevilla also einen Doppelpack (es wäre sein neuntes Saisonspiel mit zwei Toren oder mehr), um zu Reals Rekordtorschützen innert eines Kalenderjahres aufzusteigen und Ronaldo von der Spitze zu verdrängen. Bei einem Blick in die Statistiken kommt man dennoch nicht am Portugiesen vorbei.

Mit 59, 58, 56 und 54 Treffern in einem Kalenderjahr ist CR7 derzeit viermal in Reals Top 5 vertreten. Total stehen 450 Tore in 438 Spielen für das weisse Ballett zu Buche (bei 131 Assists). Selbst wenn er seinen Torrekord am Samstag nun verlieren sollte, ist und bleibt er der grösste Spieler in der Geschichte von Real Madrid.