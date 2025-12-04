Milan fliegt bei Jasharis Startelf-Debüt aus der Coppa

Ardon Jasharis erster Startelf-Einsatz für Milan geht in die Hose. Matchwinner für Lazio ist Mattia Zaccagni, der in der 65. Minute per Kopf das entscheidende Tor zum Viertelfinal-Einzug erzielt.

Lazio Rom schlägt im heimischen Stadio Olimpico die AC Milan im Achtelfinal der Coppa Italia. Den entscheidenden Treffer erzielt Mattia Zaccagni in der 80. Minute per Kopf nach einer Ecke.

Aufseiten Milans kommt Nati-Spieler Ardon Jashari zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz in der Startelf. Der Mittelfeldspieler brach sich Ende August das Wadenbein und verpasste bis Ende Oktober alle Spiele der Rossoneri. Auch die gesamte WM-Quali mit der Nati fand ohne ihn statt.

Sein Comeback nach vier Serie-A-Partien, bei denen er nur auf der Bank sass, endet direkt nach dem Gegentreffer. Er macht Platz für den sechsfachen Champions-League-Sieger Luka Modric. Doch auch der ehemalige Real-Star kann nicht mehr für die Wende sorgen. So scheidet der letztjährige Finalist (0:1-Pleite gegen Ndoyes Bologna) schon in der Runde der letzten 16 Teams aus.