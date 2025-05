Startelf! Ndoye ist pünktlich zum Final wieder fit

Noch am vergangenen Freitag standen sich beide Teams in der Liga gegenüber – mit dem besseren Ende für den AC Mailand, der sich mit 3:1 durchsetzen konnte. Das Hinspiel gewann allerdings Bologna mit 2:1. Auch insgesamt zeigt sich ein ausgeglichenes Bild. In den letzten fünf Begegnungen gab es zwei Siege für Milan, zwei Unentschieden und einen Erfolg für die Rossoblù. Statistische Vorteile also für die Rossoneri, die als leichter Favorit gelten, was nicht zuletzt durch den in der Breite stärkeren und individuell besser besetzten Kader zusätzlich untermauert wird.