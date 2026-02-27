Vom Champions-League-Frust zum Liga-Glanz: Yann Sommer hält in 54,2 Prozent der Serie-A-Spiele die Null – der beste Wert in Europas Top-5-Ligen. Inter steuert zudem mit zehn Punkten Vorsprung dem Meistertitel entgegen.

Yann Sommer glänzt mit Inter in der Serie A

In 13 von 24 Spielen blieb Sommer ohne Gegentor (54,2 Prozent)

In 13 von 24 Spielen blieb Sommer ohne Gegentor (54,2 Prozent)

Tiefster Wert aller Topligen: In der Serie A fielen im Schnitt nur 2,41 Tore pro Spiel

Cédric Heeb Redaktor Sport

Yann Sommer (37) hat eine schwierige Woche hinter sich. Am Dienstag verlor der frühere Nati-Goalie mit Inter auch das Rückspiel gegen Bodö/Glimt und flog sensationell aus der Champions League. Nun wartet der Ligaalltag wieder auf die Nerazzurri, der die Stimmung bei Sommer wieder aufheitern dürfte.

Und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits liegt Inter mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und steuert dem 21. Meistertitel entgegen. Andererseits darf sich der Schweizer der Statistik erfreuen, die die Ligaspiele ohne Gegentor beleuchtet: Der 37-Jährige hat von allen Torhütern mit mindestens 15 Ligaspielen in den Top-5-Ligen den besten Wert.

In 13 von bisher 24 Serie-A-Partien hielt Sommer seinen Kasten sauber, was einen Prozentsatz von 54,2 bedeutet. Neben ihm schaffen es nur drei weitere Goalies, in mindestens der Hälfte der Spiele ohne Gegentreffer zu bleiben: Lucas Chevalier (PSG, 52,9 Prozent), Joan Garcia (FC Barcelona, 52,6 Prozent) und Jean Butez (Como, 50 Prozent).



Die Top 5 komplettiert mit Gregor Kobel (28) ein weiterer Schweizer. Der Torhüter von Borussia Dortmund, der am Mittwoch mitverantwortlich für das BVB-Aus in der Königsklasse war, hielt in elf von 23 Partien die Null (47,8 Prozent). Erstaunlich: In den Top 20 aller Goalies sind nur Kobel und Peter Gulacsi (Platz 10) aus der Bundesliga dabei. Manuel Neuer hielt in seinen 18 Spielen im Schnitt jedes dritte Mal seinen Kasten sauber.

In der Serie A fallen die wenigsten Tore

Sieben dieser 20 Torhüter spielen in der italienischen Liga. Dies überrascht nicht, schaut man sich die Tor-Statistik der Serie A an. Von allen fünf Top-Ligen sind dort im Durchschnitt bisher die wenigsten Tore pro Spiel gefallen (2,41).

Dass sich die Bundesliga-Keeper nicht mit Ruhm bekleckern, zeigt diese Statistik ebenfalls: 3,21 Tore fallen im Schnitt in jedem Bundesligaspiel. Dahinter folgen die Ligue 1 (2,83), die Premier League (2,75) und LaLiga (2,66).