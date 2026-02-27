DE
Bestwert in allen Top-5-Ligen
Keiner hält seinen Kasten öfter sauber als Yann Sommer

Vom Champions-League-Frust zum Liga-Glanz: Yann Sommer hält in 54,2 Prozent der Serie-A-Spiele die Null – der beste Wert in Europas Top-5-Ligen. Inter steuert zudem mit zehn Punkten Vorsprung dem Meistertitel entgegen.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kein Torhüter in Europas Top-Ligen hat mehr Spiele ohne Gegentore als Yann Sommer.
Darum gehts

  • Yann Sommer glänzt mit Inter in der Serie A
  • In 13 von 24 Spielen blieb Sommer ohne Gegentor (54,2 Prozent)
  • Tiefster Wert aller Topligen: In der Serie A fielen im Schnitt nur 2,41 Tore pro Spiel
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Yann Sommer (37) hat eine schwierige Woche hinter sich. Am Dienstag verlor der frühere Nati-Goalie mit Inter auch das Rückspiel gegen Bodö/Glimt und flog sensationell aus der Champions League. Nun wartet der Ligaalltag wieder auf die Nerazzurri, der die Stimmung bei Sommer wieder aufheitern dürfte.

Und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits liegt Inter mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und steuert dem 21. Meistertitel entgegen. Andererseits darf sich der Schweizer der Statistik erfreuen, die die Ligaspiele ohne Gegentor beleuchtet: Der 37-Jährige hat von allen Torhütern mit mindestens 15 Ligaspielen in den Top-5-Ligen den besten Wert.

In 13 von bisher 24 Serie-A-Partien hielt Sommer seinen Kasten sauber, was einen Prozentsatz von 54,2 bedeutet. Neben ihm schaffen es nur drei weitere Goalies, in mindestens der Hälfte der Spiele ohne Gegentreffer zu bleiben: Lucas Chevalier (PSG, 52,9 Prozent), Joan Garcia (FC Barcelona, 52,6 Prozent) und Jean Butez (Como, 50 Prozent).

Die Top 5 komplettiert mit Gregor Kobel (28) ein weiterer Schweizer. Der Torhüter von Borussia Dortmund, der am Mittwoch mitverantwortlich für das BVB-Aus in der Königsklasse war, hielt in elf von 23 Partien die Null (47,8 Prozent). Erstaunlich: In den Top 20 aller Goalies sind nur Kobel und Peter Gulacsi (Platz 10) aus der Bundesliga dabei. Manuel Neuer hielt in seinen 18 Spielen im Schnitt jedes dritte Mal seinen Kasten sauber.

In der Serie A fallen die wenigsten Tore

Sieben dieser 20 Torhüter spielen in der italienischen Liga. Dies überrascht nicht, schaut man sich die Tor-Statistik der Serie A an. Von allen fünf Top-Ligen sind dort im Durchschnitt bisher die wenigsten Tore pro Spiel gefallen (2,41).

Dass sich die Bundesliga-Keeper nicht mit Ruhm bekleckern, zeigt diese Statistik ebenfalls: 3,21 Tore fallen im Schnitt in jedem Bundesligaspiel. Dahinter folgen die Ligue 1 (2,83), die Premier League (2,75) und LaLiga (2,66).

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
26
41
64
2
AC Mailand
AC Mailand
26
21
54
3
SSC Neapel
SSC Neapel
26
12
50
4
AS Rom
AS Rom
26
18
50
5
Juventus Turin
Juventus Turin
26
18
46
6
Como 1907
Como 1907
26
22
45
7
Atalanta BC
Atalanta BC
26
14
45
8
Bologna FC
Bologna FC
26
3
36
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
26
-3
35
10
Lazio Rom
Lazio Rom
26
1
34
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
26
-11
32
12
Parma Calcio
Parma Calcio
26
-12
32
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
26
-7
29
14
Genua CFC
Genua CFC
26
-5
27
15
FC Turin
FC Turin
26
-22
27
16
AC Florenz
AC Florenz
26
-9
24
17
US Cremonese
US Cremonese
26
-15
24
18
US Lecce
US Lecce
26
-16
24
19
Pisa SC
Pisa SC
26
-23
15
20
Hellas Verona
Hellas Verona
26
-27
15
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Inter Mailand
Bundesliga
Bundesliga
Serie A
Serie A
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Champions League
Champions League
FC Barcelona
FC Barcelona
Ligue 1
Ligue 1
Premier League
Premier League
Como
Como
LaLiga
LaLiga
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
