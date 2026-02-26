Manuel Neuer hat die Bundesliga über die letzten 20 Jahre geprägt. Wenn er seinen Vertrag bei Bayern nicht verlängert, wird im Sommer eine illustre Karriere voraussichtlich enden.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Oldie but goldie» mag eine stark abgenutzte Redewendung sein, trifft im Fall von Manuel Neuer (39) aber einfach zu. Der deutsche Keeper scheint zwar nicht wie ein guter Wein zu altern, was im Falle eines fünffachen Welttorhüters (zuletzt 2020) kaum möglich ist, er wird aber auch nicht schlechter.

Kein Wunder also, wollen die Bayern-Verantwortlichen mit dem Routinier verlängern. Seit Anfang Februar liegt ihm laut dem «Kicker» eine Offerte vor, die Entscheidung liege nun bei Neuer. Verlängern oder Rücktritt? Ein MLS-Abenteuer wie bei Ex-Teamkollege Thomas Müller komme nicht infrage.

Bei einem Neuer-Karriereende stünde der Nachfolger mit Jonas Urbig (22) bereits im Kader. Der ehemalige Kölner ist nach Alexander Nübel (29) das zweite vielversprechende deutsche Goalie-Talent, das darauf vorbereitet wird, in die riesigen Fussstapfen zu treten.

Nübel ohne Zukunft bei den Bayern

Neun Einsätze hat die Nummer 2 diese Saison erhalten, streute dabei aber bereits den einen oder anderen Patzer ein. Dennoch ist man bei den Bayern nach wie vor von Urbig als Torhüter der Zukunft überzeugt. Derweil für Nübel, der fünf von sechs Saisons seit seinem Wechsel 2020 verliehen wurde und seit 2023 in Stuttgart spielt, eine dauerhafte Lösung gesucht wird – unabhängig von Neuers Entscheidung.

Sollte sich der Goalie-Oldie dafür entscheiden, eine weitere Saison zu bestreiten, wird Urbig weiterhin ein paar Einsätze bekommen. Sollte Neuer den Rücktritt erklären, würde man in München einen neuen Konkurrenten für Urbig suchen. Heisst: Auch der Israeli Daniel Peretz (25), aktuell auf Leihbasis bei Southampton, hat in München keine langfristige Zukunft.

Die ältesten Torhüter der Bundesliga

Laut dem deutschen Fachmagazin will Neuer seine Zukunft rund um seinen Geburtstag entscheiden. Der Routinier wird am 27. März 40 Jahre alt – und wird damit der erst sechste Keeper der Bundesliga-Historie sein, der in diesem Alter noch Spiele bestreitet (siehe Box).

Die zehn ältesten Keeper der Bundesliga-Historie 1. Ulrich Stein, Arminia Bielefeld, 42 Jahre und 5 Monate, April 1997

2. Toni Schumacher, Borussia Dortmund, 42 Jahre und 2 Monate, Mai 1996

3. Bernd Dreher, Bayern München, 40 Jahre und 6 Monate, Mai 2007

4. Jens Lehmann, VfB Stuttgart, 40 Jahre und 5 Monate, Mai 2010

5. Claus Reitmaier, Borussia M'Gladbach, 40 Jahre und 10 Tage, März 2004

6. Uwe Kamps, Borussia M'Gladbach, 39 Jahre und 11 Monate, Mai 2004

7. Manuel Neuer, Bayern München, 39 Jahre und 10 Monate, Februar 2026

8. Faryd Mondragón, Köln, 39 Jahre und 5 Monate, Dezember 2010

9. Wolfgang Kleff, Bochum, 39 Jahre und 5 Monate, April 1986

10. Jaroslav Drobný, Düsseldorf, 39 Jahre und 4 Monate, Februar 2019 Bemkerung: Das Alter gilt jeweils am Tag des letzten Bundesliga-Einsatzes 1. Ulrich Stein, Arminia Bielefeld, 42 Jahre und 5 Monate, April 1997

Mit einer zusätzlichen Saison könnte Neuer unter anderem am früheren deutschen Nationaltorhüter Jens Lehmann (56) vorbeiziehen. Den Altersrekord knacken, wird er aber auch bei einem allfälligen Karriereende mit 41 nicht. Köln-Legende Harald «Toni» Schumacher (71) wurde 1996 im letzten Saisonspiel von Borussia Dortmund im Alter von 42 Jahren und zwei Monaten für zwei Minuten eingewechselt, als die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld bereits Meister war. Damit ist er zwar der älteste Meister in der Geschichte der Bundesliga, aber nicht der älteste Torhüter.

Dieser Rekord gehört Ulrich Stein (71), der von 1978 bis 1997 über 500 Bundesliga-Spiele für Frankfurt, den HSV und Bielefeld absolviert hat. Er war bei seinem letzten Spiel für die Arminia 42 Jahre und fünf Monate alt. Um diesen zu knacken, müsste Neuer sogar noch zwei Jahre anhängen. In München hofft man aber vorerst, dass er sich noch für ein weiteres entscheidet.

