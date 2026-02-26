DE
FR
Abonnieren

Verlängert Oldie bei Bayerm?
Nur sechs Bundesligakeeper waren noch älter als Neuer

Manuel Neuer hat die Bundesliga über die letzten 20 Jahre geprägt. Wenn er seinen Vertrag bei Bayern nicht verlängert, wird im Sommer eine illustre Karriere voraussichtlich enden.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/7
Schon lange bei den Bayern: Manuel Neuer mit Ex-Teamkollegen Philipp Lahm und Thomas Müller im Jahr 2015
Foto: imago/Laci Perenyi
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

«Oldie but goldie» mag eine stark abgenutzte Redewendung sein, trifft im Fall von Manuel Neuer (39) aber einfach zu. Der deutsche Keeper scheint zwar nicht wie ein guter Wein zu altern, was im Falle eines fünffachen Welttorhüters (zuletzt 2020) kaum möglich ist, er wird aber auch nicht schlechter. 

Kein Wunder also, wollen die Bayern-Verantwortlichen mit dem Routinier verlängern. Seit Anfang Februar liegt ihm laut dem «Kicker» eine Offerte vor, die Entscheidung liege nun bei Neuer. Verlängern oder Rücktritt? Ein MLS-Abenteuer wie bei Ex-Teamkollege Thomas Müller komme nicht infrage.

Bei einem Neuer-Karriereende stünde der Nachfolger mit Jonas Urbig (22) bereits im Kader. Der ehemalige Kölner ist nach Alexander Nübel (29) das zweite vielversprechende deutsche Goalie-Talent, das darauf vorbereitet wird, in die riesigen Fussstapfen zu treten.

Mehr Fussball
Hamburger SV trauert um Klub-Legende (†91)
Stand über 500-mal im Tor
Hamburger SV trauert um Klub-Legende (†91)
Widmer steht mit Mainz vor aufregenden Wochen
«Noch ein langer, harter Weg»
Widmer steht mit Mainz vor aufregenden Wochen
Ex-Winti-Coach Zaric bricht sein Schweigen
«Entlassung trifft einen»
Ex-Winti-Coach Zaric bricht sein Schweigen
Das sind die dienstältesten Trainer der Top-5-Ligen Europas
Nach wildem Gerücht um Simeone
Das sind die dienstältesten Trainer der Top-5-Ligen Europas

Nübel ohne Zukunft bei den Bayern

Neun Einsätze hat die Nummer 2 diese Saison erhalten, streute dabei aber bereits den einen oder anderen Patzer ein. Dennoch ist man bei den Bayern nach wie vor von Urbig als Torhüter der Zukunft überzeugt. Derweil für Nübel, der fünf von sechs Saisons seit seinem Wechsel 2020 verliehen wurde und seit 2023 in Stuttgart spielt, eine dauerhafte Lösung gesucht wird – unabhängig von Neuers Entscheidung.

Sollte sich der Goalie-Oldie dafür entscheiden, eine weitere Saison zu bestreiten, wird Urbig weiterhin ein paar Einsätze bekommen. Sollte Neuer den Rücktritt erklären, würde man in München einen neuen Konkurrenten für Urbig suchen. Heisst: Auch der Israeli Daniel Peretz (25), aktuell auf Leihbasis bei Southampton, hat in München keine langfristige Zukunft.

Die ältesten Torhüter der Bundesliga

Laut dem deutschen Fachmagazin will Neuer seine Zukunft rund um seinen Geburtstag entscheiden. Der Routinier wird am 27. März 40 Jahre alt – und wird damit der erst sechste Keeper der Bundesliga-Historie sein, der in diesem Alter noch Spiele bestreitet (siehe Box).

Die zehn ältesten Keeper der Bundesliga-Historie

1. Ulrich Stein, Arminia Bielefeld, 42 Jahre und 5 Monate, April 1997
2. Toni Schumacher, Borussia Dortmund, 42 Jahre und 2 Monate, Mai 1996
3. Bernd Dreher, Bayern München, 40 Jahre und 6 Monate, Mai 2007
4. Jens Lehmann, VfB Stuttgart, 40 Jahre und 5 Monate, Mai 2010
5. Claus Reitmaier, Borussia M'Gladbach, 40 Jahre und 10 Tage, März 2004
6. Uwe Kamps, Borussia M'Gladbach, 39 Jahre und 11 Monate, Mai 2004
7. Manuel Neuer, Bayern München, 39 Jahre und 10 Monate, Februar 2026
8. Faryd Mondragón, Köln, 39 Jahre und 5 Monate, Dezember 2010
9. Wolfgang Kleff, Bochum, 39 Jahre und 5 Monate, April 1986
10. Jaroslav Drobný, Düsseldorf, 39 Jahre und 4 Monate, Februar 2019

Bemkerung: Das Alter gilt jeweils am Tag des letzten Bundesliga-Einsatzes

1. Ulrich Stein, Arminia Bielefeld, 42 Jahre und 5 Monate, April 1997
2. Toni Schumacher, Borussia Dortmund, 42 Jahre und 2 Monate, Mai 1996
3. Bernd Dreher, Bayern München, 40 Jahre und 6 Monate, Mai 2007
4. Jens Lehmann, VfB Stuttgart, 40 Jahre und 5 Monate, Mai 2010
5. Claus Reitmaier, Borussia M'Gladbach, 40 Jahre und 10 Tage, März 2004
6. Uwe Kamps, Borussia M'Gladbach, 39 Jahre und 11 Monate, Mai 2004
7. Manuel Neuer, Bayern München, 39 Jahre und 10 Monate, Februar 2026
8. Faryd Mondragón, Köln, 39 Jahre und 5 Monate, Dezember 2010
9. Wolfgang Kleff, Bochum, 39 Jahre und 5 Monate, April 1986
10. Jaroslav Drobný, Düsseldorf, 39 Jahre und 4 Monate, Februar 2019

Bemkerung: Das Alter gilt jeweils am Tag des letzten Bundesliga-Einsatzes

Mit einer zusätzlichen Saison könnte Neuer unter anderem am früheren deutschen Nationaltorhüter Jens Lehmann (56) vorbeiziehen. Den Altersrekord knacken, wird er aber auch bei einem allfälligen Karriereende mit 41 nicht. Köln-Legende Harald «Toni» Schumacher (71) wurde 1996 im letzten Saisonspiel von Borussia Dortmund im Alter von 42 Jahren und zwei Monaten für zwei Minuten eingewechselt, als die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld bereits Meister war. Damit ist er zwar der älteste Meister in der Geschichte der Bundesliga, aber nicht der älteste Torhüter.

Dieser Rekord gehört Ulrich Stein (71), der von 1978 bis 1997 über 500 Bundesliga-Spiele für Frankfurt, den HSV und Bielefeld absolviert hat. Er war bei seinem letzten Spiel für die Arminia 42 Jahre und fünf Monate alt. Um diesen zu knacken, müsste Neuer sogar noch zwei Jahre anhängen. In München hofft man aber vorerst, dass er sich noch für ein weiteres entscheidet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
SC Freiburg
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
Union Berlin
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
23
-13
22
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
23
-18
20
17
Werder Bremen
Werder Bremen
23
-21
19
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
23
-29
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
1. FC Köln
1. FC Köln
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bundesliga
        Bundesliga
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart