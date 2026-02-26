Kehrt Liverpool-Goalie Alisson in die Serie A zurück?

Alisson Becker hütet seit 2018 das Tor des FC Liverpools. Da sein Vertrag 2027 ausläuft, bringen sich mögliche neue Arbeitgeber in Position. Die Spur führt nach Italien.

Läuft die Zeit von Alisson Becker im Tor des FC Liverpools im Sommer ab? Der Vertrag des Brasilianers läuft im Sommer 2027 aus, wollen die Reds noch einige Franken Ablöse kassieren, müsste man den Stammgoalie nach der laufenden Saison verkaufen. Mit Giorgi Mamardashvili (25) steht sein designierter Nachfolger bereits seit vergangener Saison bereit.

Wie die «Gazzetta dello Sport» nun berichtet, bringen sich der erste Top-Klub in Stellung, um den Weltklasse-Keeper zu sich zu lotsen. So soll Juventus Turin an einer Verpflichtung interessiert sein. Die «Alte Dame» schaut sich nach einer Ersatzlösung für den aktuellen Stammgoalie Michele Di Gregorio (28) um, da der Italiener nach mehreren Patzern zuletzt in der Kritik stand.

Neben Alisson auch Spurs-Goalie im Fokus

Für Alisson wäre es nicht nur eine Rückkehr nach Italien, sondern auch eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Trainer Luciano Spalletti (66). Alisson war bei der AS Roma unter Spalletti in der Saison 2016/17 Pokaltorhüter. In der Liga musste er hingegen hinter dem heutigen Barça-Schlussmann Wojciech Szczesny (35) auf der Bank Platz nehmen. Im Sommer 2018 wechselte Alisson dann für rund 73 Millionen Euro an die Anfield Road.

Sollte sich Juventus für die Champions League qualifizieren und so ein grösseres Budget zur Verfügung haben, könnte sich Blick des italienische Rekordmeisters nach London verschieben. So soll Guglielmo Vicario (29) das Interesse von Juventus geweckt haben. In den vergangenen Tagen soll es Gespräche mit dem Beraterkreis des Spielers gegeben haben. Der Italiener zieht dem Vernehmen nach eine Rückkehr in die Serie A in Betracht – nicht zuletzt, weil Tottenham Hotspur sportlich seit Jahren eher stagniert und mit Ausnahme des Gewinns der UEFA Europa League kaum Erfolge vorzuweisen hat. Vicarios Vertrag ist noch bis 2028 datiert, die geforderte Ablösesumme soll sich auf 25 bis 30 Millionen Euro belaufen. Ein weiterer Wunschkandidat ist Marco Carnesecchi (25) vom Atalanta BC. Allerdings schreckt die geforderte Ablösesumme der Bergamasken in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro bislang eher ab.