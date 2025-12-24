DE
FR
Abonnieren

Auch Aebischers Pisa betroffen
Napoli mit harter Transferauflage bestraft

Napoli und Pisa werden sanktioniert. Die beiden Klubs dürfen nicht mehr für Spieler ausgeben, als sie einnehmen. Mit Transfers wie zum Beispiel der Leihe von Rasmus Hojlund von ManUtd hat Napoli aber schon im Sommer gezeigt, dass das möglich ist.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Freude bei Napoli über den Titel in der Supercoppa wurde getrübt.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts

  • Napoli gewann Supercoppa gegen Bologna, doch finanzielle Auflagen trüben Freude
  • Verein überschreitet Arbeitskostenindikator-Wert von 0,8 und droht Transfersperre
  • Napoli erwirtschaftete vergangenen Sommer 10 Millionen Franken Transferüberschuss
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Freude über den Sieg im Final der Supercoppa in Saudi-Arabien gegen Bologna am Montag trübte sich bei Napoli schnell. Einen Tag später wurde bekannt, dass der amtierende italienische Meister im Winter-Transferfenster spezielle Auflagen erfüllen muss. Im Januar müssen die Einnahmen aus Spielerverkäufen die Ausgaben mindestens decken. 

Grund dafür ist der sogenannte erweiterte Arbeitskostenindikator. Diese Kennzahl beschreibt das Verhältnis zwischen verschiedenen Ausgaben im Personalbereich und den Einnahmen eines Klubs. Dazu gehören laut «Rai» beispielsweise Löhne, Boni, Beraterkosten und Abschreibungen für Spieler.

Napoli hat den maximal erlaubten Wert von 0,8 (80 Prozent) überschritten, wie eine unabhängige Kommission zur Beurteilung der Profisport-Klubs in Italien feststellte. Das Gleiche gilt für Aufsteiger Pisa, den Verein der Schweizer Michel Aebischer (28) und Daniel Denoon (21). Lazio entging der Massnahme wohl knapp, Como konnte sie mit einer Kapitalerhöhung umgehen. 

Mehr internationaler Fussball
Bekommt PSG-Trainer Luis Enrique einen lebenslangen Vertrag?
Neun Titel in 30 Monaten
Bekommt PSG-Trainer Luis Enrique lebenslangen Vertrag?
Frankfurt hat nigerianisches Top-Talent im Visier
Transfer-News
Klub ist auf Stürmer-Suche
Frankfurt hat nigerianisches Top-Talent im Visier
HSV bindet Norwegen-Youngster langfristig
Transfer-News
Kam erst im Februar
HSV bindet Norwegen-Youngster langfristig
Liverpool und seine Stars sind die grossen Marktwert-Verlierer
Mit Video
Update aus der Premier League
Liverpool-Stars sind die grossen Marktwert-Verlierer

Es droht eine Transfersperre

Ein komplettes Transferverbot ist aktuell kein Thema. Sollten die Klubs das Verhältnis bis im Sommer nicht auf das geforderte Niveau drücken, droht jedoch eine Sperre, berichtet die «Gazzetta dello Sport». Erschwerend hinzu kommt, dass der Schwellenwert in der Zwischenzeit von 0,8 auf 0,7 gesenkt wird. Es kommt also einiges an Arbeit auf die Neapolitaner zu. 

Dass man aber auch mit einer positiven Transferbilanz Erfolg haben kann, beweist Napoli in der bisherigen Saison. Nach einem Sommer, in dem man auf dem Markt ein Plus von gut 10 Millionen Franken erwirtschaftet hat, spielen die Süditaliener in der Serie A wieder um den Titel. 

Hojlund kostete nicht viel

Das beste Beispiel für eine günstige Neuverpflichtung ist Rasmus Hojlund (22). Für den Dänen überwies Manchester United 2023 rund 75 Millionen Franken an Atalanta Bergamo. Der Stürmer vermochte bei den Engländern aber nicht zu überzeugen. Napoli konnte ihn für rund 5 Millionen Franken eine Saison ausleihen. Seit seiner Rückkehr nach Italien läuft es wieder besser (10 Skorerpunkte in 19 Spielen). Und er scheint sich in Neapel wohlzufühlen. 

Nach dem Sieg in der Supercoppa postete Hojlund ein Bild mit dem Pokal auf Instagram. «So sieht eine grossartige Entscheidung», stichelte er gegen seinen Stammklub. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Für einen Verbleib muss sein Arbeitgeber aber zunächst die finanziellen Hausaufgaben machen. Denn ein fixer Transfer im Sommer könnte teuer werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
AS Rom
16
7
30
5
Juventus Turin
Juventus Turin
16
6
29
6
Bologna FC
Bologna FC
15
10
25
7
Como 1907
Como 1907
15
7
24
8
Lazio Rom
Lazio Rom
16
6
23
9
Atalanta BC
Atalanta BC
16
2
22
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
16
1
21
11
US Cremonese
US Cremonese
16
0
21
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
16
-10
21
13
FC Turin
FC Turin
16
-10
20
14
US Lecce
US Lecce
15
-8
16
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
16
-6
15
16
Genua CFC
Genua CFC
16
-8
14
17
Parma Calcio
Parma Calcio
15
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
Pisa SC
16
-10
11
20
AC Florenz
AC Florenz
16
-10
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Manchester United
Manchester United
SSC Neapel
SSC Neapel
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Lazio Rom
Lazio Rom
Serie A
Serie A
Bologna
Bologna
Como
Como
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Manchester United
        Manchester United
        SSC Neapel
        SSC Neapel
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo
        Lazio Rom
        Lazio Rom
        Serie A
        Serie A
        Bologna
        Bologna
        Como
        Como