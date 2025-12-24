Napoli und Pisa werden sanktioniert. Die beiden Klubs dürfen nicht mehr für Spieler ausgeben, als sie einnehmen. Mit Transfers wie zum Beispiel der Leihe von Rasmus Hojlund von ManUtd hat Napoli aber schon im Sommer gezeigt, dass das möglich ist.

Die Freude über den Sieg im Final der Supercoppa in Saudi-Arabien gegen Bologna am Montag trübte sich bei Napoli schnell. Einen Tag später wurde bekannt, dass der amtierende italienische Meister im Winter-Transferfenster spezielle Auflagen erfüllen muss. Im Januar müssen die Einnahmen aus Spielerverkäufen die Ausgaben mindestens decken.

Grund dafür ist der sogenannte erweiterte Arbeitskostenindikator. Diese Kennzahl beschreibt das Verhältnis zwischen verschiedenen Ausgaben im Personalbereich und den Einnahmen eines Klubs. Dazu gehören laut «Rai» beispielsweise Löhne, Boni, Beraterkosten und Abschreibungen für Spieler.

Napoli hat den maximal erlaubten Wert von 0,8 (80 Prozent) überschritten, wie eine unabhängige Kommission zur Beurteilung der Profisport-Klubs in Italien feststellte. Das Gleiche gilt für Aufsteiger Pisa, den Verein der Schweizer Michel Aebischer (28) und Daniel Denoon (21). Lazio entging der Massnahme wohl knapp, Como konnte sie mit einer Kapitalerhöhung umgehen.

Es droht eine Transfersperre

Ein komplettes Transferverbot ist aktuell kein Thema. Sollten die Klubs das Verhältnis bis im Sommer nicht auf das geforderte Niveau drücken, droht jedoch eine Sperre, berichtet die «Gazzetta dello Sport». Erschwerend hinzu kommt, dass der Schwellenwert in der Zwischenzeit von 0,8 auf 0,7 gesenkt wird. Es kommt also einiges an Arbeit auf die Neapolitaner zu.

Dass man aber auch mit einer positiven Transferbilanz Erfolg haben kann, beweist Napoli in der bisherigen Saison. Nach einem Sommer, in dem man auf dem Markt ein Plus von gut 10 Millionen Franken erwirtschaftet hat, spielen die Süditaliener in der Serie A wieder um den Titel.

Hojlund kostete nicht viel

Das beste Beispiel für eine günstige Neuverpflichtung ist Rasmus Hojlund (22). Für den Dänen überwies Manchester United 2023 rund 75 Millionen Franken an Atalanta Bergamo. Der Stürmer vermochte bei den Engländern aber nicht zu überzeugen. Napoli konnte ihn für rund 5 Millionen Franken eine Saison ausleihen. Seit seiner Rückkehr nach Italien läuft es wieder besser (10 Skorerpunkte in 19 Spielen). Und er scheint sich in Neapel wohlzufühlen.

Nach dem Sieg in der Supercoppa postete Hojlund ein Bild mit dem Pokal auf Instagram. «So sieht eine grossartige Entscheidung», stichelte er gegen seinen Stammklub.

Für einen Verbleib muss sein Arbeitgeber aber zunächst die finanziellen Hausaufgaben machen. Denn ein fixer Transfer im Sommer könnte teuer werden.

