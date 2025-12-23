HSV bindet Norwegen-Youngster langfristig

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Alexander Rössing-Lelesiit. Der 18-Jährige hat vom Hamburger SV eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen. Und das, obwohl sein altes Arbeitspapier erst 2029 ausgelaufen wäre. Wie lange der neue Vertrag des norwegischen Youngsters läuft, teilt der Bundesliga-Aufsteiger indes nicht mit.

Erst im Februar 2025 hatte Rössing-Lelesiit seine Heimat und Lilleström SK in Richtung Deutschland verlassen. Rund 2,6 Millionen Franken Ablöse legten die Hamburger für den Flügelspieler auf den Tisch. Obendrauf kommen noch Bonus-Zahlungen.

In der vergangenen Rückrunde kam Rössing-Lelesiit allerdings nur zu zwei Jokereinsätzen. Nun kommt er aber immer besser in Fahrt, überzeugte etwa mit Norwegens U19 an der Europameisterschaft (ein Tor und ein Assist in drei Spielen). Und konnte den Flow mit in die Bundesliga nehmen. In der aktuellen Saison kommt Rössing-Lelesiit bisher auf elf Pflichtspieleinsätze, für die er 455 Minuten auf dem Platz stand.

Die Freude über die vorzeitige Vertragsverlängerung ist gross. «Ich fühle mich sehr wohl beim HSV und spüre das Vertrauen der Trainer und Verantwortlichen», wird er auf der Vereinshomepage zitiert. Weil das Setting gut sei, um sich konstant weiterzuentwickeln und sich auf Bundesliga-Niveau zu messen, «freue ich mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren bei diesem tollen Verein spielen kann». Aktuell laboriert Rössing-Lelesiit an einem Muskelfaserriss. Über die Weihnachtstage absolviert er das Reha-Programm in seiner Heimat.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen