Kam erst im Februar
HSV bindet Norwegen-Youngster langfristig

Vertragsverlängerung beim HSV. Der Bundesliga-Aufsteiger bindet Youngster Alexander Rössing-Lelesiit langfristig.
Publiziert: 12:30 Uhr
Alexander Rössing-Lelesiit (l.) freut sich über einen neuen Vertrag.
Foto: imago/HMB-Media
Ramona Bieri

Verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Alexander Rössing-Lelesiit. Der 18-Jährige hat vom Hamburger SV eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen. Und das, obwohl sein altes Arbeitspapier erst 2029 ausgelaufen wäre. Wie lange der neue Vertrag des norwegischen Youngsters läuft, teilt der Bundesliga-Aufsteiger indes nicht mit. 

Erst im Februar 2025 hatte Rössing-Lelesiit seine Heimat und Lilleström SK in Richtung Deutschland verlassen. Rund 2,6 Millionen Franken Ablöse legten die Hamburger für den Flügelspieler auf den Tisch. Obendrauf kommen noch Bonus-Zahlungen.

In der vergangenen Rückrunde kam Rössing-Lelesiit allerdings nur zu zwei Jokereinsätzen. Nun kommt er aber immer besser in Fahrt, überzeugte etwa mit Norwegens U19 an der Europameisterschaft (ein Tor und ein Assist in drei Spielen). Und konnte den Flow mit in die Bundesliga nehmen. In der aktuellen Saison kommt Rössing-Lelesiit bisher auf elf Pflichtspieleinsätze, für die er 455 Minuten auf dem Platz stand.

Die Freude über die vorzeitige Vertragsverlängerung ist gross. «Ich fühle mich sehr wohl beim HSV und spüre das Vertrauen der Trainer und Verantwortlichen», wird er auf der Vereinshomepage zitiert. Weil das Setting gut sei, um sich konstant weiterzuentwickeln und sich auf Bundesliga-Niveau zu messen, «freue ich mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren bei diesem tollen Verein spielen kann». Aktuell laboriert Rössing-Lelesiit an einem Muskelfaserriss. Über die Weihnachtstage absolviert er das Reha-Programm in seiner Heimat.

