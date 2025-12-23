Frankfurt hat nigerianisches Top-Talent im Visier

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach neuen Stürmern. Mit ersten Kandidaten haben Gespräche stattgefunden. Weit oben auf der Liste steht der 19-jährige George Ilenikhena.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkung für die Offensive. Gemäss Medienberichten soll sich Sportvorstand Markus Krösche mit zwei Spielern zumindest mündlich schon über einen Transfer einig sein: William Osula (22) von Newcastle und Younes Ebnoutalib (22) von Elversberg. Ob das Duo zur Eintracht kommt, bleibt abzuwarten.

Denn bei Osula fehlt noch das grüne Licht für Verhandlungen, und bei Ebnoutalib grätscht Ligakonkurrent Wolfsburg dazwischen und meldet ebenfalls sein Interesse an. Bei Frankfurt gerät man deswegen nicht in Panik, sondern schaut sich stattdessen nach weiteren Alternativen um. Auf der Liste stehen etwa Gonzalo Garcia (21) von Real Madrid und Etta Eyong (22) von Levante.

Wie die «Bild» nun berichtet, ist es aber ein anderer Spieler, an dem die Frankfurter besonders grosses Interesse haben. Sie würden gerne George Ilenikhena von Monaco in die Bundesliga locken. Der 19-jährige Linksfuss aus Nigeria gilt als grosses Talent und wäre beinahe letzten Sommer schon in Deutschland gelandet. Doch die Monegassen lehnten ein Angebot des VfB Stuttgart ab.

In dieser Saison muss Ilenikhena allerdings mit der Joker-Rolle vorliebnehmen. In zwölf Ligue-1-Partien ist er zum Einsatz gekommen, über die volle Distanz durfte er nie ran. Gemäss «L’Équipe» soll Monaco offen sein, ihn abzugeben. Erste Gespräche zwischen Frankfurt und dem Spieler sollen schon stattgefunden haben. Ob er letztlich zu den Hessen stossen wird, hängt wohl aber auch davon ab, wie die Verhandlungen mit Osula und Ebnoutalib ausgehen.

