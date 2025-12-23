Bekommt PSG-Trainer Luis Enrique einen lebenslangen Vertrag?

Der Vertrag von Luis Enrique bei Paris Saint-Germain läuft bis Sommer 2027. Der Club spielt mit dem Gedanken, dem Trainer einen Lebensvertrag zu geben – seine Erfolge sprechen für sich.

Luis Enrique (55) hat geschafft, was anderen Top-Trainern wie Thomas Tuchel (52), Mauricio Pochettino (53) oder Carlo Ancelotti (66) vergönnt blieb: mit Paris Saint-Germain die Champions League zu gewinnen.

Dazu coachte der Spanier den Klub in den letzten zwei Saisons jeweils zum Meistertitel, Cupsieg und Supercup-Triumph. Hinzu kommt der Gewinn des Uefa-Supercups, und letzten Mittwoch folgte mit dem Interkontinental-Cup bereits die neunte Trophäe seit seinem Amtsantritt im Juli 2023. Die Punkteausbeute lässt sich sehen: 2,28 pro Spiel.

Grund genug, Luis Enrique einen Vertrag auf Lebenszeit anzubieten. Wie die spanische Zeitung «AS» schreibt, sollen die Pariser darüber nachdenken. Luis Enrique habe es geschafft, eine «ideale Atmosphäre» zu schaffen und führe das Team so, dass der Erfolg stets an erster Stelle steht – auch wenn das bedeute, dass er Starspieler wie Ousmane Dembélé (28) ab und zu auf die Bank setzen muss. Luis Enriques aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis Sommer 2027.

