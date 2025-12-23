Bekommt PSG-Trainer Luis Enrique einen lebenslangen Vertrag?

Darum gehts
- Luis Enrique winkt lebenslanger Vertrag
- Spanier führte PSG zum ersten Champions-League-Titel
- Trainer habe «ideale Atmosphäre» geschaffen.
Luis Enrique (55) hat geschafft, was anderen Top-Trainern wie Thomas Tuchel (52), Mauricio Pochettino (53) oder Carlo Ancelotti (66) vergönnt blieb: mit Paris Saint-Germain die Champions League zu gewinnen.
Dazu coachte der Spanier den Klub in den letzten zwei Saisons jeweils zum Meistertitel, Cupsieg und Supercup-Triumph. Hinzu kommt der Gewinn des Uefa-Supercups, und letzten Mittwoch folgte mit dem Interkontinental-Cup bereits die neunte Trophäe seit seinem Amtsantritt im Juli 2023. Die Punkteausbeute lässt sich sehen: 2,28 pro Spiel.
Grund genug, Luis Enrique einen Vertrag auf Lebenszeit anzubieten. Wie die spanische Zeitung «AS» schreibt, sollen die Pariser darüber nachdenken. Luis Enrique habe es geschafft, eine «ideale Atmosphäre» zu schaffen und führe das Team so, dass der Erfolg stets an erster Stelle steht – auch wenn das bedeute, dass er Starspieler wie Ousmane Dembélé (28) ab und zu auf die Bank setzen muss. Luis Enriques aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis Sommer 2027.
