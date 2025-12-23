Monaco-Star fällt mit Kreuzbandriss aus

Japan muss an der WM 2026 in Nordamerika womöglich ohne Takumi Minamino auskommen. Der 30-jährige Teamkollege der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn bei der AS Monaco zog sich am Sonntag beim Spiel gegen Auxerre einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Dies teilte der Klub des 73-fachen Internationalen (26 Tore) am Montag mit.
Die WM in den USA beginnt am 11. Juni. Japan startet drei Tage später gegen Holland ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und ein europäischer Barrage-Teilnehmer (Polen, Schweden, Ukraine oder Albanien).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
16
13
32
5
Olympique Lyon
16
6
27
6
FC Stade Rennes
16
3
27
7
RC Strasbourg Alsace
16
5
23
8
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
16
-10
17
14
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
16
-20
11