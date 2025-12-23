Monaco-Star fällt mit Kreuzbandriss aus

Takumi Minamino wird der AS Monaco wohl für den Rest der Saison fehlen. Der Kreuzbandriss bedeutet wohl auch das WM-Aus für den Japaner.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Japan muss an der WM 2026 in Nordamerika womöglich ohne Takumi Minamino auskommen. Der 30-jährige Teamkollege der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn bei der AS Monaco zog sich am Sonntag beim Spiel gegen Auxerre einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Dies teilte der Klub des 73-fachen Internationalen (26 Tore) am Montag mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die WM in den USA beginnt am 11. Juni. Japan startet drei Tage später gegen Holland ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und ein europäischer Barrage-Teilnehmer (Polen, Schweden, Ukraine oder Albanien).

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen