Ist auch WM futsch?
Monaco-Star fällt mit Kreuzbandriss aus

Takumi Minamino wird der AS Monaco wohl für den Rest der Saison fehlen. Der Kreuzbandriss bedeutet wohl auch das WM-Aus für den Japaner.
Publiziert: vor 39 Minuten
Takumi Minamino muss beim Spiel gegen Auxerre am Sonntag verletzt vom Feld getragen werden.
Foto: Getty Images
Japan muss an der WM 2026 in Nordamerika womöglich ohne Takumi Minamino auskommen. Der 30-jährige Teamkollege der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn bei der AS Monaco zog sich am Sonntag beim Spiel gegen Auxerre einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Dies teilte der Klub des 73-fachen Internationalen (26 Tore) am Montag mit.

Die WM in den USA beginnt am 11. Juni. Japan startet drei Tage später gegen Holland ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und ein europäischer Barrage-Teilnehmer (Polen, Schweden, Ukraine oder Albanien).

