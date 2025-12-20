Darum gehts
- PSG gewinnt Interkontinental-Cup, Torhüter Safonow verletzt sich dabei
- Safonow hielt trotz Handfraktur mehrere Elfmeter im Penaltyschiessen
- Trainer Luis Enrique rätselt über Verletzungszeitpunkt des 26-jährigen Russen
PSG sicherte sich am Mittwoch gegen Flamengo den Interkontinental-Cup – und damit den sechsten Titel in diesem Jahr. Der grosse Held: Goalie Matwei Safonow. Der 26-Jährige, der die ursprüngliche Nummer eins Lucas Chevalier (24) zuletzt auf die Bank verdrängt hatte, parierte im Penaltyschiessen gleich vier Elfmeter von Flamengo.
Zwei Tage später wurde beim Russen eine Fraktur in der linken Hand festgestellt, weshalb Safonow nun für mindestens drei Wochen pausieren muss. Wie ist diese Verletzung zustande gekommen? Trainer Luis Enrique (55) rätselt auf der Pressekonferenz vor dem Cup-Spiel gegen den Fünftligisten Vendée Fontenay Foot: «Ich kann es mir nicht erklären. Es ist unglaublich, auch der Spieler weiss nicht, wie es passiert ist.»
Der Spanier vermutet, dass die Verletzung beim dritten Elfmeter passiert ist, als Safonow eine «seltsame Bewegung» gemacht habe. Würde heissen: Die letzten beiden Schüsse hat der Russe mit gebrochener Hand gehalten. «Das Adrenalin ist so stark, dass der Spieler das ohne Schmerzen geschafft hat. Es ist unglaublich», zeigt sich Enrique begeistert.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
16
13
32
5
Olympique Lyon
16
6
27
6
FC Stade Rennes
16
3
27
7
RC Strasbourg Alsace
16
5
23
8
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
16
-10
17
14
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
16
-20
11