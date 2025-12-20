DE
FR
Abonnieren

Wie kam es dazu?
Rätsel um Handbruch bei PSG-Penaltyheld

PSG-Penaltyheld Matwei Safonow hat sich beim Interkontinental-Cup gegen Flamengo die Hand gebrochen. Das Kuriose: Niemand weiss, wie die Verletzung zustande kam.
Publiziert: 15:50 Uhr
Kommentieren
1/5
PSG feiert den Gewinn des Interkontinental-Cups gegen Flamengo.
Foto: AP

Darum gehts

  • PSG gewinnt Interkontinental-Cup, Torhüter Safonow verletzt sich dabei
  • Safonow hielt trotz Handfraktur mehrere Elfmeter im Penaltyschiessen
  • Trainer Luis Enrique rätselt über Verletzungszeitpunkt des 26-jährigen Russen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

PSG sicherte sich am Mittwoch gegen Flamengo den Interkontinental-Cup – und damit den sechsten Titel in diesem Jahr. Der grosse Held: Goalie Matwei Safonow. Der 26-Jährige, der die ursprüngliche Nummer eins Lucas Chevalier (24) zuletzt auf die Bank verdrängt hatte, parierte im Penaltyschiessen gleich vier Elfmeter von Flamengo.

Zwei Tage später wurde beim Russen eine Fraktur in der linken Hand festgestellt, weshalb Safonow nun für mindestens drei Wochen pausieren muss. Wie ist diese Verletzung zustande gekommen? Trainer Luis Enrique (55) rätselt auf der Pressekonferenz vor dem Cup-Spiel gegen den Fünftligisten Vendée Fontenay Foot: «Ich kann es mir nicht erklären. Es ist unglaublich, auch der Spieler weiss nicht, wie es passiert ist.»

Mehr zu PSG
PSG muss Mbappé über 60 Millionen Euro zahlen
Gericht hat entschieden
PSG muss Mbappé Millionensumme zahlen
Bonmatí und Dembélé gewinnen nach Ballon d'Or auch Fifa-Weltfussballerwahl
Superstar-Duo nicht in Top-Elf
Ballon-d'Or-Sieger gewinnen auch Weltfussballer-Awards

Der Spanier vermutet, dass die Verletzung beim dritten Elfmeter passiert ist, als Safonow eine «seltsame Bewegung» gemacht habe. Würde heissen: Die letzten beiden Schüsse hat der Russe mit gebrochener Hand gehalten. «Das Adrenalin ist so stark, dass der Spieler das ohne Schmerzen geschafft hat. Es ist unglaublich», zeigt sich Enrique begeistert.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
OSC Lille
16
13
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
16
6
27
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
16
3
27
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
16
5
23
8
Toulouse FC
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
OGC Nizza
16
-10
17
14
Paris FC
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
FC Metz
16
-20
11
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain