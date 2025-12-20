PSG-Penaltyheld Matwei Safonow hat sich beim Interkontinental-Cup gegen Flamengo die Hand gebrochen. Das Kuriose: Niemand weiss, wie die Verletzung zustande kam.

Darum gehts PSG gewinnt Interkontinental-Cup, Torhüter Safonow verletzt sich dabei

Safonow hielt trotz Handfraktur mehrere Elfmeter im Penaltyschiessen

Trainer Luis Enrique rätselt über Verletzungszeitpunkt des 26-jährigen Russen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

PSG sicherte sich am Mittwoch gegen Flamengo den Interkontinental-Cup – und damit den sechsten Titel in diesem Jahr. Der grosse Held: Goalie Matwei Safonow. Der 26-Jährige, der die ursprüngliche Nummer eins Lucas Chevalier (24) zuletzt auf die Bank verdrängt hatte, parierte im Penaltyschiessen gleich vier Elfmeter von Flamengo.

Zwei Tage später wurde beim Russen eine Fraktur in der linken Hand festgestellt, weshalb Safonow nun für mindestens drei Wochen pausieren muss. Wie ist diese Verletzung zustande gekommen? Trainer Luis Enrique (55) rätselt auf der Pressekonferenz vor dem Cup-Spiel gegen den Fünftligisten Vendée Fontenay Foot: «Ich kann es mir nicht erklären. Es ist unglaublich, auch der Spieler weiss nicht, wie es passiert ist.»

Der Spanier vermutet, dass die Verletzung beim dritten Elfmeter passiert ist, als Safonow eine «seltsame Bewegung» gemacht habe. Würde heissen: Die letzten beiden Schüsse hat der Russe mit gebrochener Hand gehalten. «Das Adrenalin ist so stark, dass der Spieler das ohne Schmerzen geschafft hat. Es ist unglaublich», zeigt sich Enrique begeistert.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen