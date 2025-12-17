PSG gewinnt Interkontinental-Cup

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
PSG gewinnt den Interkontinental-Cup. Die Favoriten aus Frankreich setzen sich spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellt, realisiert Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino trifft vom Penaltypunkt. Dabei bleibt es in der regulären Spielzeit.
Nach einer torlosen Verlängerung muss schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow pariert gleich vier Penaltys von Flamengo und sichert Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
6
16
18
2
Bayern München
6
11
15
3
Paris Saint-Germain
6
11
13
4
Manchester City
6
6
13
5
Atalanta BC
6
2
13
6
Inter Mailand
6
8
12
7
Real Madrid
6
6
12
8
Atletico Madrid
6
3
12
9
Liverpool FC
6
3
12
10
Borussia Dortmund
6
6
11
11
Tottenham Hotspur
6
6
11
12
Newcastle United
6
7
10
13
Chelsea FC
6
5
10
14
Sporting Lissabon
6
4
10
15
FC Barcelona
6
3
10
16
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
6
0
9
19
AS Monaco
6
-1
9
20
Bayer Leverkusen
6
-2
9
21
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Qarabag FK
6
-3
7
23
SSC Neapel
6
-5
7
24
FC Kopenhagen
6
-6
7
25
SL Benfica
6
-2
6
26
Pafos FC
6
-5
6
27
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
28
Athletic Bilbao
6
-5
5
29
Olympiakos Piräus
6
-7
5
30
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
FC Brügge
6
-8
4
32
Bodö/Glimt
6
-4
3
33
SK Slavia Prag
6
-9
3
34
Ajax Amsterdam
6
-13
3
35
Villarreal CF
6
-9
1
36
FC Kairat Almaty
6
-11
1
