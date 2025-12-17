DE
FR
Abonnieren

Dank Goalie Safonov
PSG gewinnt Interkontinental-Cup

Paris Saint-Germain sichert sich den Sieg im Interkontinental-Cup. In Katar triumphiert der amtierende Champions-League-Sieger gegen Flamengo.
Publiziert: 17.12.2025 um 23:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
PSG gewinnt in Katar den Interkontinental-Cup.
Foto: Hussein Sayed
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

PSG gewinnt den Interkontinental-Cup. Die Favoriten aus Frankreich setzen sich spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellt, realisiert Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino trifft vom Penaltypunkt. Dabei bleibt es in der regulären Spielzeit.

Nach einer torlosen Verlängerung muss schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow pariert gleich vier Penaltys von Flamengo und sichert Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
6
16
18
2
Bayern München
Bayern München
6
11
15
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
11
13
4
Manchester City
Manchester City
6
6
13
5
Atalanta BC
Atalanta BC
6
2
13
6
Inter Mailand
Inter Mailand
6
8
12
7
Real Madrid
Real Madrid
6
6
12
8
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
3
12
9
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
6
11
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
6
11
12
Newcastle United
Newcastle United
6
7
10
13
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
14
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
6
4
10
15
FC Barcelona
FC Barcelona
6
3
10
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
19
AS Monaco
AS Monaco
6
-1
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
-2
9
21
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Qarabag FK
Qarabag FK
6
-3
7
23
SSC Neapel
SSC Neapel
6
-5
7
24
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
6
-6
7
25
SL Benfica
SL Benfica
6
-2
6
26
Pafos FC
Pafos FC
6
-5
6
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
28
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
-5
5
29
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
6
-7
5
30
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
FC Brügge
FC Brügge
6
-8
4
32
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
6
-4
3
33
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
6
-9
3
34
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
6
-13
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
6
-9
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen