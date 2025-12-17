PSG gewinnt Interkontinental-Cup

Paris Saint-Germain sichert sich den Sieg im Interkontinental-Cup. In Katar triumphiert der amtierende Champions-League-Sieger gegen Flamengo.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

PSG gewinnt den Interkontinental-Cup. Die Favoriten aus Frankreich setzen sich spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellt, realisiert Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino trifft vom Penaltypunkt. Dabei bleibt es in der regulären Spielzeit.

Nach einer torlosen Verlängerung muss schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow pariert gleich vier Penaltys von Flamengo und sichert Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr.