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Rückkehr zu den Wurzeln
Ehemaliger Weltmeister wird Senegal-Trainer

Patrick Vieira wird neuer Nationaltrainer des Senegal. Der Weltmeister von 1998 tritt die Nachfolge von Pape Thiaw an, der nach der enttäuschenden WM entlassen wurde.
Publiziert: 09:16 Uhr
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Patrick Vieira wird neuer Nationaltrainer des Senegal.
Foto: AP Photo/Antonio Calanni

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Patrick Vieira wird neuer Nationaltrainer des Senegal.
  • Erstmals Nationaltrainer nach Stationen bei Crystal Palace und CFC Genua.
  • Afrika-Cup-Gruppenphase startet im September.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Patrick Vieira (50) ist neuer Nationaltrainer seines Geburtslandes Senegal. Das teilte der senegalesische Fussballverband (FSF) am Dienstag mit. Der Weltmeister von 1998 wird Nachfolger von Pape Thiaw, der nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Sechzehntelfinal gegen Belgien an der vergangenen Weltmeisterschaft entlassen wurde. Nicht nur Thiaw, sondern der gesamte Trainerstab musste gehen.

Vieira wurde in der senegalesischen Hauptstadt Dakar geboren, zog aber bereits im Kindesalter mit seiner Familie nach Frankreich.

Vieira erstmals Nationaltrainer

Für Vieira ist es die erste Aufgabe auf Stufe Nationalmannschaft – bisher war er ausschliesslich als Klubtrainer tätig. Er trainierte unter anderem den New York City FC (2016 bis 2018), Crystal Palace (2021 bis 2023) und zuletzt den Genoa CFC (2024 bis 2025).

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Das Ziel ist klar: Der 50-Jährige soll den Senegal zurück in die Erfolgsspur führen. Bereits im September stehen die ersten Pflichtspiele für den neuen Nationalcoach an. Dann beginnt die Gruppenphase für den Afrika-Cup. In der Gruppe der Senegalesen warten Mosambik, Äthiopien und der Sudan. Die Westafrikaner gehen als klarer Favorit in diese Gruppe und streben die Qualifikation für die Endrunde an, die im Sommer 2027 in Kenia, Uganda und Tansania ausgetragen wird.

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