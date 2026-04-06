Sie waren die Dominatoren in der Europa League. Jetzt befindet sich der FC Sevilla mit Djibril Sow und Ruben Vargas seit zwei Saisons im freien Fall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Sevilla kämpft gegen den Abstieg

Anhänger Beschimpfen die Spieler und versammeln sich auf Trainingsgelände

Die Andalusier haben einen Tiefen Fall von Europa-League-Erfolgen zur Abstiegsgefahr hingelegt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der FC Sevilla versinkt im Chaos, und zwei Schweizer Nati-Spieler stecken mittendrin. Am Sonntag verlieren die Andalusier gegen den Tabellenletzten in der spanischen Liga, Real Oviedo, mit 0:1. Sevilla ist nach 30 Spieltagen lediglich zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt und hat in der laufenden Saison von allen Mannschaften am meisten Gegentreffer kassiert. Besonders die Fans des Vereins verbergen ihren Ärger über die Situation nicht.

Das Team rund um Nati-Spieler Djibril Sow (29) und Rubén Vargas (27) wird bei der Ankunft am Flughafen in Sevilla von den Anhängern nicht besonders herzlich empfangen. In einer Videoaufnahme ist zu sehen, wie die Spieler von Fans beschimpft werden. Laut der spanischen Sportzeitung «Marca» sollen auch Morddrohungen ausgesprochen worden sein. Das Oster-Drama endet jedoch nicht am Flughafen.

Polizeieinsatz auf dem Trainingsgelände

Laut «Marca» haben sich vermummte Anhänger des FC Sevilla auf dem Sportkomplex des Vereins versammelt, was zu einem Polizeieinsatz führte. Die Einsatzkräfte bildeten eine Absperrung, um die Spieler vor den Fans zu schützen.

Die Andalusier befinden sich im tiefen Fall. Bereits in der vergangenen Saison musste Sevilla um den Ligaerhalt zittern. Das Team von Djibril Sow und Rubén Vargas rettete sich damals mit lediglich einem Punkt Abstand auf die Abstiegsplätze vor dem Horror-Szenario.

Lange ist es nicht her, dass der FC Sevilla die Europa League nach Belieben dominierte. Die Andalusier krönten sich zwischen 2010 und 2023 sieben Mal zum Pokalsieger im zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Dabei gelang es ihnen, zwischen 2013 und 2016 die Trophäe drei Mal in Serie zu stemmen.

Ligaerhalt in Gefahr

Doch seit 2023 geht nichts mehr, und der Abstieg ist eine durchaus realistische Gefahr. Die Abgänge von Jules Koundé (23, Barcelona) und Diego Carlos (29, Aston Villa) nach dem letzten Europa-League-Erfolg könnten eine Erklärung für die schwachen Mannschaftsleistungen liefern.

Jetzt gilt es für Sevilla in den letzten acht Partien den Ligaerhalt zu retten, dabei kommt es gleich zu zwei Krachern. Am Samstag treten die Andalusier zu Hause gegen Atletico Madrid an, bevor sie eine Woche später von Levante zum direkten Abstiegsduell erwartet werden.