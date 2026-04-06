Darum gehts
- Der FC Sevilla kämpft gegen den Abstieg
- Anhänger Beschimpfen die Spieler und versammeln sich auf Trainingsgelände
- Die Andalusier haben einen Tiefen Fall von Europa-League-Erfolgen zur Abstiegsgefahr hingelegt
Der FC Sevilla versinkt im Chaos, und zwei Schweizer Nati-Spieler stecken mittendrin. Am Sonntag verlieren die Andalusier gegen den Tabellenletzten in der spanischen Liga, Real Oviedo, mit 0:1. Sevilla ist nach 30 Spieltagen lediglich zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt und hat in der laufenden Saison von allen Mannschaften am meisten Gegentreffer kassiert. Besonders die Fans des Vereins verbergen ihren Ärger über die Situation nicht.
Das Team rund um Nati-Spieler Djibril Sow (29) und Rubén Vargas (27) wird bei der Ankunft am Flughafen in Sevilla von den Anhängern nicht besonders herzlich empfangen. In einer Videoaufnahme ist zu sehen, wie die Spieler von Fans beschimpft werden. Laut der spanischen Sportzeitung «Marca» sollen auch Morddrohungen ausgesprochen worden sein. Das Oster-Drama endet jedoch nicht am Flughafen.
Polizeieinsatz auf dem Trainingsgelände
Laut «Marca» haben sich vermummte Anhänger des FC Sevilla auf dem Sportkomplex des Vereins versammelt, was zu einem Polizeieinsatz führte. Die Einsatzkräfte bildeten eine Absperrung, um die Spieler vor den Fans zu schützen.
Die Andalusier befinden sich im tiefen Fall. Bereits in der vergangenen Saison musste Sevilla um den Ligaerhalt zittern. Das Team von Djibril Sow und Rubén Vargas rettete sich damals mit lediglich einem Punkt Abstand auf die Abstiegsplätze vor dem Horror-Szenario.
Lange ist es nicht her, dass der FC Sevilla die Europa League nach Belieben dominierte. Die Andalusier krönten sich zwischen 2010 und 2023 sieben Mal zum Pokalsieger im zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Dabei gelang es ihnen, zwischen 2013 und 2016 die Trophäe drei Mal in Serie zu stemmen.
Ligaerhalt in Gefahr
Doch seit 2023 geht nichts mehr, und der Abstieg ist eine durchaus realistische Gefahr. Die Abgänge von Jules Koundé (23, Barcelona) und Diego Carlos (29, Aston Villa) nach dem letzten Europa-League-Erfolg könnten eine Erklärung für die schwachen Mannschaftsleistungen liefern.
Jetzt gilt es für Sevilla in den letzten acht Partien den Ligaerhalt zu retten, dabei kommt es gleich zu zwei Krachern. Am Samstag treten die Andalusier zu Hause gegen Atletico Madrid an, bevor sie eine Woche später von Levante zum direkten Abstiegsduell erwartet werden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24