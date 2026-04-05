Sow und Vargas verlieren mit Sevilla zum dritten Mal in Serie

Djibril Sow und Ruben Vargas schweben in LaLiga in Abstiegsgefahr. Sevilla verliert gegen Real Oviedo zum dritten Mal in Serie und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die drei letzten Ränge. Beide Schweizer spielen von Beginn an und werden in der Pause (Sow) respektive in der 80. Minute (Vargas) ausgewechselt.
Das Schlusslicht Oviedo geht in der 32. Minute durch Federico Viñas in Führung. Rund sechs Minuten später fliegt Sevillas Tanguy Nianzou wegen einer Notbremse vom Platz. In Unterzahl erspielen sich die Andalusier keine nennenswerten Chancen zum Ausgleich.
Am nächsten Wochenende wartet auf Sevilla ein schwieriges Heimspiel gegen Atlético Madrid, ehe es in zwei Wochen zum Direktduell im Abstiegskampf gegen das vorletzte Levante geht.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24