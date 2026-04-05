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Vinas 32'
05.04.2026, 20:15 Uhr
Spielende
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90. Minute (+4)

Spielende (1:0)

05.04.2026, 20:15 Uhr
Gelbe Karte
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90. Minute (+2)

Gelbe Karte I. Chaira (Oviedo)

05.04.2026, 20:15 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

05.04.2026, 20:15 Uhr
Gelbe Karte
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90. Minute

Gelbe Karte E. Bailly (Oviedo)

05.04.2026, 20:14 Uhr
Gelbe Karte
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89. Minute

Gelbe Karte N. Fonseca (Oviedo)

05.04.2026, 20:10 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung R. Alhassane (Oviedo)

05.04.2026, 20:10 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung Javi López (Oviedo)

05.04.2026, 20:05 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

80. Minute

Einwechslung C. Ejuke (Sevilla)

05.04.2026, 20:05 Uhr
Spielerwechsel
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80. Minute

Auswechslung R. Vargas (Sevilla)

05.04.2026, 19:58 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

73. Minute

Auswechslung Oso (Sevilla)

Akute Abstiegsgefahr
Sow und Vargas verlieren mit Sevilla zum dritten Mal in Serie

Sevilla verliert zum dritten Mal in Serie. Dem Team der Nati-Spieler Djibril Sow und Ruben Vargas droht der Fall in die zweite Liga.
Publiziert: 05.04.2026 um 22:15 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 22:17 Uhr
1/4
Schlusslicht Real Oviedo setzt sich gegen Sevilla durch.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Djibril Sow und Ruben Vargas schweben in LaLiga in Abstiegsgefahr. Sevilla verliert gegen Real Oviedo zum dritten Mal in Serie und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die drei letzten Ränge. Beide Schweizer spielen von Beginn an und werden in der Pause (Sow) respektive in der 80. Minute (Vargas) ausgewechselt. 

Das Schlusslicht Oviedo geht in der 32. Minute durch Federico Viñas in Führung. Rund sechs Minuten später fliegt Sevillas Tanguy Nianzou wegen einer Notbremse vom Platz. In Unterzahl erspielen sich die Andalusier keine nennenswerten Chancen zum Ausgleich. 

Am nächsten Wochenende wartet auf Sevilla ein schwieriges Heimspiel gegen Atlético Madrid, ehe es in zwei Wochen zum Direktduell im Abstiegskampf gegen das vorletzte Levante geht. 

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
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30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
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30
-27
24
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Oviedo, Spanien
Carlos Tartiere
Kapazität
30'500
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