Sow und Vargas verlieren mit Sevilla zum dritten Mal in Serie

Sevilla verliert zum dritten Mal in Serie. Dem Team der Nati-Spieler Djibril Sow und Ruben Vargas droht der Fall in die zweite Liga.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Djibril Sow und Ruben Vargas schweben in LaLiga in Abstiegsgefahr. Sevilla verliert gegen Real Oviedo zum dritten Mal in Serie und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die drei letzten Ränge. Beide Schweizer spielen von Beginn an und werden in der Pause (Sow) respektive in der 80. Minute (Vargas) ausgewechselt.

Das Schlusslicht Oviedo geht in der 32. Minute durch Federico Viñas in Führung. Rund sechs Minuten später fliegt Sevillas Tanguy Nianzou wegen einer Notbremse vom Platz. In Unterzahl erspielen sich die Andalusier keine nennenswerten Chancen zum Ausgleich.

Am nächsten Wochenende wartet auf Sevilla ein schwieriges Heimspiel gegen Atlético Madrid, ehe es in zwei Wochen zum Direktduell im Abstiegskampf gegen das vorletzte Levante geht.