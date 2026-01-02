Nach Gerüchten um einen Sommer-Abgang setzt Vinicius Junior ein klares Zeichen: Mit einer Instagram-Story bekennt er sich zu Real Madrid. Eine Vertragsverlängerung wird immer wahrscheinlicher.

In den vergangenen Wochen wurde viel über Vinicius Junior geschrieben, immer wieder gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang im Sommer. Der Brasilianer, so hiess es, könnte Real Madrid verlassen, weil das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso alles andere als gut sei. Jetzt, pünktlich zur Öffnung des Winter-Transferfensters, bekennt sich Vini zum Verein.

In seiner Instagram-Story postet der Flügelflitzer ein Bild von sich, wie er das weisse Trikot der Königlichen hochhält. Dazu schreibt er: «Auf ein fantastisches Jahr 2026! Auf gehts, Madrid für immer! Ich liebe euch alle!»

Vertragsverlängerung oder Verkauf?

Vinicius steht bei Real noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Sollte er nicht verlängern, müssten die Madrilenen im kommenden Sommer ernsthaft über einen Verkauf des Superstars nachdenken – wohl die letzte Gelegenheit, eine hohe Ablösesumme für Vinicius zu erzielen.

Nach Vinis Neujahrs-Bekenntnis scheint eine Verlängerung wahrscheinlich. Allerdings liegen die Gehaltsvorstellungen des Spielers offenbar noch leicht über Reals Budget: Die spanische «AS» spricht von einer Differenz von rund 15 Prozent – kein unüberwindbares Hindernis.

Schlagzeile über Schlagzeile

Vinicius sorgte in dieser Saison mit seinem Verhalten bereits mehrfach für Schlagzeilen. So trottete er nach seiner Auswechslung im Clasico fluchend vom Platz. Und kurz vor der Winterpause wurde er im Spiel gegen Sevilla von den eigenen Fans ausgepfiffen, woraufhin er mit einem kryptischen Instagram-Post reagierte. Mit seiner neuesten Insta-Story dürfte er die Wogen zumindest etwas geglättet haben.

