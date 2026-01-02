Darum gehts
- Vinicius Junior bekennt sich 2026 zu Real Madrid via Instagram-Post
- Vertragsverlängerung wahrscheinlich, trotz 15 Prozent Gehaltsdifferenz zu Reals Budget
- Vertrag bis Juni 2027, Verkauf 2026 könnte hohe Ablösesumme bringen
In den vergangenen Wochen wurde viel über Vinicius Junior geschrieben, immer wieder gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang im Sommer. Der Brasilianer, so hiess es, könnte Real Madrid verlassen, weil das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso alles andere als gut sei. Jetzt, pünktlich zur Öffnung des Winter-Transferfensters, bekennt sich Vini zum Verein.
In seiner Instagram-Story postet der Flügelflitzer ein Bild von sich, wie er das weisse Trikot der Königlichen hochhält. Dazu schreibt er: «Auf ein fantastisches Jahr 2026! Auf gehts, Madrid für immer! Ich liebe euch alle!»
Vertragsverlängerung oder Verkauf?
Vinicius steht bei Real noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Sollte er nicht verlängern, müssten die Madrilenen im kommenden Sommer ernsthaft über einen Verkauf des Superstars nachdenken – wohl die letzte Gelegenheit, eine hohe Ablösesumme für Vinicius zu erzielen.
Nach Vinis Neujahrs-Bekenntnis scheint eine Verlängerung wahrscheinlich. Allerdings liegen die Gehaltsvorstellungen des Spielers offenbar noch leicht über Reals Budget: Die spanische «AS» spricht von einer Differenz von rund 15 Prozent – kein unüberwindbares Hindernis.
Schlagzeile über Schlagzeile
Vinicius sorgte in dieser Saison mit seinem Verhalten bereits mehrfach für Schlagzeilen. So trottete er nach seiner Auswechslung im Clasico fluchend vom Platz. Und kurz vor der Winterpause wurde er im Spiel gegen Sevilla von den eigenen Fans ausgepfiffen, woraufhin er mit einem kryptischen Instagram-Post reagierte. Mit seiner neuesten Insta-Story dürfte er die Wogen zumindest etwas geglättet haben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
16
16
35
5
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
Elche CF
17
3
22
10
Getafe CF
0:0
18
-9
21
11
Sevilla FC
17
-2
20
12
Rayo Vallecano
0:0
18
-7
19
13
CA Osasuna
17
-3
18
14
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10