DE
FR
Abonnieren

Verbleib in Madrid?
Real-Star Vinicius sendet eindeutige Botschaft

Nach Gerüchten um einen Sommer-Abgang setzt Vinicius Junior ein klares Zeichen: Mit einer Instagram-Story bekennt er sich zu Real Madrid. Eine Vertragsverlängerung wird immer wahrscheinlicher.
Publiziert: 20:04 Uhr
|
Aktualisiert: 20:26 Uhr
Kommentieren
1/5
Vinicius Junior bekennt sich in seiner Instagram-Story zu Real Madrid.
Foto: Instagram / @ vinijr

Darum gehts

  • Vinicius Junior bekennt sich 2026 zu Real Madrid via Instagram-Post
  • Vertragsverlängerung wahrscheinlich, trotz 15 Prozent Gehaltsdifferenz zu Reals Budget
  • Vertrag bis Juni 2027, Verkauf 2026 könnte hohe Ablösesumme bringen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

In den vergangenen Wochen wurde viel über Vinicius Junior geschrieben, immer wieder gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang im Sommer. Der Brasilianer, so hiess es, könnte Real Madrid verlassen, weil das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso alles andere als gut sei. Jetzt, pünktlich zur Öffnung des Winter-Transferfensters, bekennt sich Vini zum Verein.

In seiner Instagram-Story postet der Flügelflitzer ein Bild von sich, wie er das weisse Trikot der Königlichen hochhält. Dazu schreibt er: «Auf ein fantastisches Jahr 2026! Auf gehts, Madrid für immer! Ich liebe euch alle!»

Vertragsverlängerung oder Verkauf?

Vinicius steht bei Real noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Sollte er nicht verlängern, müssten die Madrilenen im kommenden Sommer ernsthaft über einen Verkauf des Superstars nachdenken – wohl die letzte Gelegenheit, eine hohe Ablösesumme für Vinicius zu erzielen.

Mehr zu Real Madrid
Kehrt Real-Star Rüdiger zu Ex-Klub zurück?
Transfer-News
Drei Jahre nach Abgang
Kehrt Real-Star Rüdiger zu Ex-Klub zurück?
Real Madrid steigt in den Schlotterbeck-Poker ein
Transfer-News
Kommts zum Tauschgeschäft?
Real Madrid steigt in den Schlotterbeck-Poker ein
Sorgen um Real-Legende nach Not-OP am Herzen
Während Ferien in Brasilien
Sorgen um Real-Legende nach Not-OP am Herzen
Die teuersten Stars der Welt spielen in Spanien
Neue Marktwerte der LaLiga
Die teuersten Stars der Welt spielen in Spanien

Nach Vinis Neujahrs-Bekenntnis scheint eine Verlängerung wahrscheinlich. Allerdings liegen die Gehaltsvorstellungen des Spielers offenbar noch leicht über Reals Budget: Die spanische «AS» spricht von einer Differenz von rund 15 Prozent – kein unüberwindbares Hindernis.

Schlagzeile über Schlagzeile

Vinicius sorgte in dieser Saison mit seinem Verhalten bereits mehrfach für Schlagzeilen. So trottete er nach seiner Auswechslung im Clasico fluchend vom Platz. Und kurz vor der Winterpause wurde er im Spiel gegen Sevilla von den eigenen Fans ausgepfiffen, woraufhin er mit einem kryptischen Instagram-Post reagierte. Mit seiner neuesten Insta-Story dürfte er die Wogen zumindest etwas geglättet haben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
Villarreal CF
16
16
35
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
Elche CF
Elche CF
17
3
22
10
Getafe CF
Getafe CF
0:0
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
17
-2
20
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:0
18
-7
19
13
CA Osasuna
CA Osasuna
17
-3
18
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
LaLiga
LaLiga
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        LaLiga
        LaLiga
        Real Madrid
        Real Madrid