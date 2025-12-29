DE
Kommts zum Tauschgeschäft?
Real Madrid steigt in den Schlotterbeck-Poker ein

Verlängert Nico Schlotterbeck beim BVB oder wechselt er zu einem europäischen Top-Klub? Real Madrid zeigt konkretes Interesse – ein spektakuläres Tauschgeschäft wird diskutiert.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
Könnte den BVB im Sommer verlassen: Nico Schlotterbeck.
Foto: imago/Jan Huebner

Darum gehts

  • Real Madrid steigt in den Poker um Dortmunds Nico Schlotterbeck ein
  • Ein Tauschgeschäft könnte Teil von Reals Plänen für Schlotterbeck sein
  • Schlotterbecks Vertrag bei Borussia Dortmund läuft bis 2027
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Muss Borussia Dortmund um Nico Schlotterbeck zittern? Der spanische Fussballgigant Real Madrid hat sich in den Poker um den BVB-Verteidiger eingeschaltet. Der 26-Jährige steht vor einer wichtigen Entscheidung, da sein aktueller Vertrag bei Dortmund bis 2027 läuft. Ein Verlängerungsangebot liegt vor, doch Schlotterbeck zögert. Er würde im Sommer gerne zu einem der zehn grössten Klubs Europas wechseln.

Der FC Barcelona beschäftigt sich aktuell intensiv mit der Akte Schlotterbeck. Das schreibt die «Bild». Auch der FC Bayern München zeigt Interesse. Und Real Madrid.

32 Millionen Franken plus zwei Spieler?

Nach Angaben des spanischen Portals «DefensaCentral» sollen die Königlichen ein spektakuläres Tauschgeschäft vorbereiten. Demnach wollen die Spanier bis zu 32 Millionen Franken Ablöse für Schlotterbeck zahlen – zudem sollen Abwehr-Talent Diego Aguado (18) und Stürmer Gonzalo García (21) nach Deutschland wechseln.

Ob die Dortmunder diesem Angebot zustimmen würden, bleibt zu bezweifeln. Die BVB-Bosse wollen für Schlotterbeck gemäss «Bild» mindestens 65 Millionen Franken. Aguado aber ist für den BVB interessant, die Deutschen haben sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit dem Spanier beschäftigt.

Würde Real Madrid dieses Angebot verbessern, könnte es tatsächlich zu einem Schlotterbeck-Deal kommen. Der Spieler selbst soll grosses Interesse zeigen. Er liebäugelt aber auch mit einem Transfer zu den Bayern.

In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
