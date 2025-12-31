Darum gehts
- Roberto Carlos, 52, musste sich in Brasilien einer Herz-Operation unterziehen
- Der Eingriff dauerte wegen einer Komplikation fast drei Stunden
- Er bleibt noch rund 48 Stunden im Spital unter Beobachtung
Sorge um Real-Legende Roberto Carlos (52). Der frühere brasilianische Nationalspieler, der für seinen linken Fuss berühmt war, musste sich einer Herz-Operation unterziehen, wie spanische Medien berichten.
Der ehemalige Linksverteidiger, der auch nach seiner Karriere mehrheitlich in Madrid wohnt, wurde während seiner Ferien in Brasilien routinemässig wegen eines Blutgerinnsels im Bein behandelt. Dabei stellten die Ärzte fest, dass sein Herz nicht richtig funktionierte. Die Pumpleistung soll erheblich beeinträchtigt gewesen sein.
Daraufhin wurde der Weltmeister von 2002 notfallmässig operiert. Der Eingriff, der normalerweise in 40 Minuten über die Bühne geht, dauerte aufgrund einer Komplikation fast drei Stunden, berichtet «AS». Schlussendlich soll jedoch alles gut verlaufen sein.
«Stehe unter strenger Beobachtung»
Die spanische Zeitung konnte Roberto Carlos nach eigener Aussage persönlich erreichen. «Mir geht es jetzt gut, aber ich stehe unter strenger Beobachtung», wird er zitiert. Er soll noch rund 48 Stunden im Spital bleiben.
Roberto Carlos verbrachte den Grossteil seiner Karriere bei Real. 1996 schloss er sich den Madrilenen an, erst 2007 zog er zu Fenerbahce Istanbul weiter. Mit den Königlichen wurde er viermal Meister und holte dreimal die Champions League. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2002 im Final gegen Deutschland die WM in Südkorea und Japan. Heute fungiert er als Klub-Botschafter für Real.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
16
16
35
5
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
Elche CF
17
3
22
10
Sevilla FC
17
-2
20
11
Getafe CF
17
-9
20
12
CA Osasuna
17
-3
18
13
RCD Mallorca
17
-5
18
14
Deportivo Alaves
17
-6
18
15
Rayo Vallecano
17
-7
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10