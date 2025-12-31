DE
Probleme bei Routinebehandlung entdeckt
Sorgen um Real-Legende nach Not-OP am Herzen

Bei Roberto Carlos wurden bei einer Blutgerinnsel-Behandlung am Bein Herzprobleme festgestellt. Der Brasilien-Ikone geht es den Umständen entsprechend gut.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Darum gehts

  • Roberto Carlos, 52, musste sich in Brasilien einer Herz-Operation unterziehen
  • Der Eingriff dauerte wegen einer Komplikation fast drei Stunden
  • Er bleibt noch rund 48 Stunden im Spital unter Beobachtung
Carlo Steiner

Sorge um Real-Legende Roberto Carlos (52). Der frühere brasilianische Nationalspieler, der für seinen linken Fuss berühmt war, musste sich einer Herz-Operation unterziehen, wie spanische Medien berichten.

Der ehemalige Linksverteidiger, der auch nach seiner Karriere mehrheitlich in Madrid wohnt, wurde während seiner Ferien in Brasilien routinemässig wegen eines Blutgerinnsels im Bein behandelt. Dabei stellten die Ärzte fest, dass sein Herz nicht richtig funktionierte. Die Pumpleistung soll erheblich beeinträchtigt gewesen sein.

Daraufhin wurde der Weltmeister von 2002 notfallmässig operiert. Der Eingriff, der normalerweise in 40 Minuten über die Bühne geht, dauerte aufgrund einer Komplikation fast drei Stunden, berichtet «AS». Schlussendlich soll jedoch alles gut verlaufen sein.

«Stehe unter strenger Beobachtung»

Die spanische Zeitung konnte Roberto Carlos nach eigener Aussage persönlich erreichen. «Mir geht es jetzt gut, aber ich stehe unter strenger Beobachtung», wird er zitiert. Er soll noch rund 48 Stunden im Spital bleiben.

Roberto Carlos verbrachte den Grossteil seiner Karriere bei Real. 1996 schloss er sich den Madrilenen an, erst 2007 zog er zu Fenerbahce Istanbul weiter. Mit den Königlichen wurde er viermal Meister und holte dreimal die Champions League. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2002 im Final gegen Deutschland die WM in Südkorea und Japan. Heute fungiert er als Klub-Botschafter für Real.

