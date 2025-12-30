Die LaLiga führt die Rangliste der teuersten Fussballspieler an: Lamine Yamal und Kylian Mbappé liegen mit geschätzten je 200 Millionen Euro an der Spitze. Im Vergleich der Klub-Marktwerte dominieren weiterhin Real Madrid und Barcelona.

Darum gehts Lamine Yamal und Kylian Mbappé führen mit 200 Millionen Euro Marktwert.

Real und Barça dominieren LaLiga mit 18 der 21 Top-Spieler.

Atlético Madrid verlor seit 2020 rund 30 Prozent des Marktwerts.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die LaLiga ist das Nonplusultra, wenn es um Marktwerte geht. Lamine Yamal (18) und Kylian Mbappé (27) gehören derzeit zu den wertvollsten Fussballspielern der Welt (je 200 Millionen Euro geschätzter Marktwert). Da kann nur Starstürmer Erling Haaland (25) von Manchester City mithalten. Hinter ihnen reihen sich mit Jude Bellingham (22), Vinicius Junior (25) und Pedri (23) drei weitere Spieler der höchsten spanischen Spielklasse ein.

Das grösste Wachstum seit Beginn der Saison verzeichnet gemäss der Plattform transfermarkt.ch Real-Shootingstar Arda Güler (20). Der türkische Offensivakteur gehört seit dieser Saison zum Stammpersonal bei den Königlichen und konnte drei Tore erzielen und sieben Assists liefern.

Ballon-d’Or-Kandidat Raphinha (29) musste in der ersten Saisonhälfte nach einer sensationellen letzten Saison (35 Tore / 22 Vorlagen) Marktwert einbüssen.

Real und Barça überragen alle

Wenig überraschend sind Real Madrid und der FC Barcelona mit grossem Abstand die wertvollsten Teams der LaLiga. Von den 21 unten aufgeführten wertvollsten Spielern dieser Saison stammen 18 aus den beiden Klubs – acht von Barcelona, zehn von Real Madrid.

Die beiden rivalisierten Vereine steigerten ihre Marktwerte gar nochmals im Vergleich zu 2020. Anders als Atlético Madrid. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone verlor im Vergleich zur Meistersaison knapp 30 Prozent des Marktwerts.

Traditionsklubs in der Krise

Zu den grössten Marktwert-Verlierern gehört Sevilla. Der Klub aus dem Süden Spaniens gewann 2020 und 2023 die Europa League, spielte in der letzten Saison aber überraschend gegen den Abstieg und liegt aktuell auf Platz 10. Ein ähnliches Schicksal trifft den FC Valencia, der derzeit auf Rang 17 liegt.

Zu den grossen Gewinnern zählt Girona. 2020 spielten sie noch in der zweithöchsten Liga, doch seit dem Aufstieg 2022 läuft es hervorragend. In der Saison 2023/24 erreichte der katalanische Klub sensationell den dritten Platz in der LaLiga und qualifizierte sich damit für die Champions League der Folgesaison. Ein wichtiger Faktor ist der Beitritt zur City Football Group 2017, zu der auch Manchester City gehört. Das erleichtert unter anderem Transfers zwischen den beteiligten Vereinen.

Ein weiterer Gewinner in der Marktwerttabelle ist der FC Elche, der in den letzten sechs Jahren zweimal in die LaLiga aufstieg und aktuell auf Platz 9 steht.