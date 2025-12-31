DE
Wegen Knieverletzung
Real muss mehrere Wochen auf Mbappé verzichten

Kylian Mbappé wird Real Madrid mindestens drei Wochen auf Superstar Kylian Mbappé verzichten.
Publiziert: 14:51 Uhr
|
Aktualisiert: 14:57 Uhr
Mbappé muss wegen einer Knieverletzung mindestens drei Wochen pausieren.
Foto: Icon Sport via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Schlechte Nachrichten für Real Madrid. Superstar Kylian Mbappé (27) wird den Königlichen mindestens drei Wochen fehlen. 

Dem Franzosen macht seit mehreren Wochen eine Knieverletzung Probleme. Trotz Schmerzen spielte er weiter. Eine MRI-Untersuchung am Mittwochmorgen ergab nun aber, dass er wegen einer Läsion pausieren muss.

Damit wird der Franzose sicher die Ligaspiele gegen Betis Sevilla (4. Januar) und Levante (17. Januar) sowie den Supercup in Saudi-Arabien, der vom 8. bis 12. Januar stattfindet, verpassen. Im Halbfinal trifft Real auf Stadtrivalen Atlético. 

Auch das Champions-League-Heimspiel gegen Monaco (20. Januar) wird Mbappé voraussichtlich verpassen.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
Villarreal CF
16
16
35
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
Elche CF
Elche CF
17
3
22
10
Sevilla FC
Sevilla FC
17
-2
20
11
Getafe CF
Getafe CF
17
-9
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
17
-3
18
13
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
17
-7
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
LaLiga
LaLiga
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
