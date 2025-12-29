Kehrt Real-Star Rüdiger zu Ex-Klub zurück?

Um Antonio Rüdiger ranken sich Gerüchte, dass sein Ex-Klub Chelsea ihn gerne zurückholen möchte. 2022 verliess der Deutsche die Blues und wechselte zu Real Madrid.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Kommts zur spektakulären Rückkehr von Antonio Rüdiger (32) zum FC Chelsea? Dreieinhalb Jahre nach seinem Wechsel von den Blues zu Real Madrid kursieren in England und auf der Insel dementsprechende Gerüchte.

Zuletzt berichteten die spanischen Zeitungen «AS» und «Sport», dass die Londoner an einer Rückholaktion interessiert seien. Sollte es im Sommer zum Wechsel kommen, wäre es ein ablösefreier, da Rüdigers Vertrag bei den Königlichen nach dieser Saison ausläuft.

Von 2017 bis 2022 absolvierte der deutsche Nationalverteidiger 203 Partien, gewann 2020 die Europa League und zwei Jahre später die Champions League. Dazu kommen der FA-Cupsieg 2018 und der Klub-WM-Titel 2022. Mit Real holte Rüdiger 2024 die Champions-League-Titel und wurde spanischer Meister.

