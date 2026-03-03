Die 0:1-Heimniederlage gegen Getafe verschärft die Krise bei Real Madrid. Verletzungspech, verfehlte Transfers und ein Star, der für Unruhe sorgt – bei den Königlichen kommt derzeit viel zusammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid verliert 0:1 gegen Getafe, zweite Liga-Niederlage in Folge

Kylian Mbappé kommt auf 44 Torbeteiligungen in dieser Saison, fällt aber aus

Unter Trainer Arbeloa gab es vier Niederlagen in zwölf Spielen seit Januar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

18 Jahre lang blieb Real Madrid in Heimspielen gegen den Lokalrivalen aus Getafe ungeschlagen – bis zum 0:1 am Montagabend. Nach dem 1:2 bei Osasuna ist es bereits die zweite Liga-Pleite in Folge, dazu kommt das Cup-Out gegen den Zweitligisten Albacete. Bei den Königlichen harzt es derzeit an ganz verschiedenen Stellen – fünf Gründe ragen besonders heraus.

Die Abhängigkeit von Mbappé

Er ist derzeit Reals offensive Lebensversicherung: 44 Torbeteiligungen hat Stürmer Kylian Mbappé in dieser Saison bereits vorzuweisen. Bei rund der Hälfte der Real-Treffer hatte der Franzose also seine Füsse im Spiel. Fällt er aus, ist das im Spiel der Königlichen in den vergangenen Wochen spürbar: Gegen Getafe fehlte er wegen Knieproblemen ebenso wie bei der Blamage gegen Albacete. Immerhin: Beim 2:1-Sieg gegen Benfica auf dem Weg in den Champions-League-Achtelfinal beweist Real, dass es auch ohne den Star-Stürmer geht.

Vinicius sorgt für Unruhe

Dies hat auch mit Vinicius zu tun: Der Brasilianer trägt sich gegen Benfica in die Torschützenliste ein und kommt in dieser Saison ebenfalls bereits auf 24 Torbeteiligungen. Nur: Der Stürmer löst auch immer wieder Unruhe im Verein aus. Im Oktober lamentierte er etwa lautstark über seine Auswechslung im Clasico gegen Barcelona, sein Verhältnis zum damaligen Trainer Xabi Alonso galt bis zu dessen Entlassung im Januar als angespannt. Seit Monaten laufen zudem die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung, auch ein vorzeitiger Real-Abgang steht im Raum – Vinicius hat die Gerüchte teils selbst angeheizt. Das Hin und Her des 25-Jährigen wird von den Fans nicht gerne gesehen: Beim Heimspiel gegen Levante im Januar schallte auch deswegen ein heftiges Pfeifkonzert gegen Vinicius durch das Bernabeu.

Der Trainerwechsel

Seit dem Mitte Januar vollzogene Trainerwechsel vom entlassenen Xabi Alonso zu Alvaro Arbeloa, der erstmals überhaupt in seiner Karriere eine erste Mannschaft coacht, läuft es für Real nicht rund. Unter Arbeloa setzte es in zwölf Spielen bereits vier Niederlagen ab, unter anderem gegen Zweitligist Albacete, Osasuna und jetzt Getafe. Solche Ausrutscher gab es unter Alonso kaum: Vier der fünf Saison-Niederlagen unter seiner Ägide erleidet Real gegen die Top-Teams Atletico, Liverpool, Manchester City und Barcelona. Auch der Punkteschnitt spricht Bände: Unter Alonso betrug dieser in der Liga 2,37 Punkte, seit dem Engagement von Arbeloa ist er auf 2,14 abgesackt.

Die Transferpolitik

Auch in der sportlichen Führung der Königlichen läuft es momentan nicht rund, insbesondere in Bezug auf die Transferpolitik. Von den Sommer-Neuverpflichtungen kommen einzig Dean Huijsen und Alvaro Carreras regelmässig zum Einsatz. Gerade der aus Liverpool geholte Trent Alexander-Arnold hat trotz der grossen Vorschusslorbeeren auch verletzungsbedingt den Tritt noch nicht gefunden. Flügelstürmer Rodrygo hat Real im Sommer trotz lukrativer Angebote nicht ziehen lassen – nun spielt er bei den Königlichen nur noch eine untergeordnete Rolle. Und natürlich ist da noch der Fall von Sturm-Talent Endrick, den man im Winter nach Lyon ausgeliehen hat. Seither kommt der Brasilianer auf neun Torbeteiligungen in acht Spielen. Für die kriselnde Real-Offensive hätte er also durchaus eine Hilfe sein können.

Das Verletzungspech

Neben den mässigen spielerischen Auftritten und den zweifelhaften Personalentscheidungen muss auch gesagt werden: Real ist in dieser Saison nicht gerade vom Glück verfolgt. Gerade in der Defensive fallen immer wieder Leistungsträger verletzt aus. So haben neben Alexander-Arnold auch die Routiniers Antonio Rüdiger, David Alaba und Captain Dani Carvajal grosse Teile der Hinrunde aussetzen müssen, aktuell fehlt Eder Militao. Unter diesen Umständen eine eingespielte Verteidigung auf den Platz zu bringen – eine fast unmögliche Aufgabe für Arbeloa. Und natürlich sind auch seine Verletzungssorgen in der Offensive nicht gerade klein: Neben Mbappé muss er schon seit längerem auch auf Jude Bellingham verzichten.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen