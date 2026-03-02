Die Bayern sind in der Bundesliga nicht nur auf dem Weg zum Titel. Der deutsche Rekordmeister könnte auch gleich mehrere historische Bestmarken pulverisieren.

Harry Kane erzielte in 24 Spielen bereits 30 Treffer

Davide Malinconico Praktikant Sport

Wie so oft in den letzten Jahren sind die Bayern in der Bundesliga das Mass aller Dinge. Nach dem Sieg zuletzt im Klassiker gegen Dortmund ist der Weg zu Meistertitel Nummer 35 quasi frei.

Eine andere Zahl belegt aber noch besser, wie sehr der Rekordmeister mal wieder in eigenen Sphären unterwegs ist. Die Münchner jagen nämlich auch einen Bundesliga-Rekord, der seit über 50 Jahren Bestand hat.

Die Rede ist vom 101-Tor-Rekord, den die Bayern selbst in der Saison 1971/1972 aufgestellt hatten. Damals standen bei den Münchnern noch Spieler wie Uli Hoeness (74), Franz Beckenbauer (†78), Gerd Müller (†75) und Paul Breitner (74) unter Vertrag und schossen sich durch die Liga.

Auch Kane will neue Bestmarke schaffen

In der jetzigen Spielzeit steht Bayern München bei 88 Toren – was einem Schnitt von 3,67 Treffern pro Partie entspricht. Bei diesem Rhythmus und noch 14 verbleibenden Spielen ist die historische Marke akut in Gefahr.

Einen massgeblichen Anteil am bevorstehenden Rekord hat Harry Kane (32). Der Torjäger hat in 24 Ligaspielen bereits 30 Tore erzielt – mehr als ein Drittel aller Bayern-Tore.

Der Engländer selbst jagt gleichzeitig auch eine eigene Tor-Bestmarke: Jener für die meisten erzielten Tore in einer Bundesliga-Saison, den der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (37) innehat. Der Pole schoss in der Saison 2020/2021 ganze 41 Tore in 29 Spielen und brach so den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller.

Trifft Kane noch zwölfmal, löst er den mittlerweile zu Barça gewechselten Stürmer ab. Kane zeigt sich schon mal ambitioniert: «Natürlich ist es jetzt in Reichweite und ich muss einfach weitermachen.»

Fällt auch die Real-Bestmarke?

Um den Allzeit-Rekord der europäischen Top-5-Ligen zu knacken, müssten die Bayern allerdings noch einmal deutlich nachlegen. Die aktuelle Bestmarke hält der spanische Top-Klub Real Madrid.

Die Königlichen erzielten in der Saison 2012/2013 sage und schreibe 121 Tore, standen dafür aber 38 Mal auf dem Platz, während es in der deutschen Bundesliga nur deren 34 sind.

Erzielen die Bayern also insgesamt 109 Tore in dieser Saison, hätten sie eine bessere Trefferquote pro Match (3,21) als jene der Madrilenen (3,18) aus deren Rekordsaison.

