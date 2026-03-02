DE
Real Madrid
Real Madrid
21:00
Getafe CF
Getafe CF
Real Madrid
Real Madrid
Ab 21:00 Uhr
Vs
Getafe CF
Getafe CF
LaLiga
Real Madrid - Getafe CF

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
26
45
64
2
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
26
20
51
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
26
10
43
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
26
8
40
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
26
-6
36
8
Real Sociedad
Real Sociedad
26
0
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
26
0
33
11
Sevilla FC
Sevilla FC
26
-7
30
12
FC Girona
FC Girona
26
-15
30
13
Valencia CF
Valencia CF
26
-12
29
14
Getafe CF
Getafe CF
25
-9
29
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
25
-9
27
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
17
Elche CF
Elche CF
26
-5
26
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
26
-13
24
19
Levante UD
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
Real Oviedo
25
-24
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Muniz Ruiz
Spanien
Anstoss
Montag
02. März 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Santiago Bernabéu
Kapazität
78’297
