DE
FR
Abonnieren

Schlechter Verlierer?
Frustrierter Mbappé sorgt für Supercopa-Eklat

Kylian Mbappé wird im Nachgang des Supercopa-Finals im Netz von vielen Fans als schlechter Verlierer und unsportlich kritisiert. Grund: Er soll seine Mitspieler angezettelt haben, nach der Finalniederlage keine Ehrengarde für Barcelona zu bilden.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/5
Nach der Finalpleite gegen Barcelona ist Kylian Mbappé bedient.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Barcelona gewinnt 3:2 gegen Real Madrid im Supercopa-Final am Sonntag
  • Mbappé verweigert Ehrengarde für Sieger, sorgt für Kritik im Netz
  • Mbappés Bilanz gegen Barça: drei Finalniederlagen seit Sommer 2024
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Wenn Real Madrid und Barcelona aufeinandertreffen, wird es nie langweilig. Die Rivalität zwischen den beiden Teams zeigt sich auch nach dem 3:2-Sieg der Katalanen am Sonntagabend im Supercopa-Final. Real-Superstar Kylian Mbappé (27) sorgt nämlich für einen kleinen Eklat.

Eigentlich wäre es Tradition, für das Siegerteam eine Ehrengarde zu bilden. Es soll nach dem harten Kampf auf dem Spielfeld eine Geste der Sportlichkeit und des gegenseitigen Respekts sein, allerdings verzichten die Stars von Real Madrid am Sonntagabend darauf. Als Raphinha und Co. nach dem Spiel ihre goldenen Medaillen abholen, ist kein Real-Akteur mehr zu sehen.

Geht es nach der katalanischen Radiostation Esport3, hat Starstürmer Mbappé die Aktion angezettelt. Tatsächlich kursieren im Netz TV-Bilder, die den bedienten Franzosen dabei zeigen, wie er mit einer Medaille um den Hals in Richtung seiner Teamkollegen gestikuliert und sie anweist, den Katalanen nicht Spalier zu stehen. Das Pikante daran: Barcelona hat bei umgekehrter Situation Spalier gestanden. Ein Zusammenschnitt auf X soll die Szene aus dem Jahr 2024 zeigen, als die Königlichen den Supercopa-Final 4:1 gewonnen hatten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Mbappés bittere Finalbilanz

Damals noch nicht dabei: Kylian Mbappé. Der Franzose hat seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 eine bittere Finalbilanz gegen Barcelona vorzuweisen, gingen doch alle drei Spiele (zweimal im Supercup, einmal in der Copa del Rey) verloren, obwohl er in den ersten zwei jeweils getroffen hat.

Mehr Fussball
Jashari erhält nächste Auszeichnung in Belgien
Halbes Jahr nach Wechsel
Jashari erhält nächste Auszeichnung in Belgien
Basler U19 gewinnt prestigeträchtiges Juniorenturnier
FCB-News
Als erstes Schweizer Team
Basler U19 gewinnt prestigeträchtiges Juniorenturnier
Liverpool-Verteidiger fällt lange aus
Schwere Knieverletzung
Liverpool-Verteidiger fällt lange aus
«Vielleicht habe ich in eineinhalb Jahren keine Lust mehr»
Interview
Shaqiri vor Rückrundenstart
«Muss mit Magnin über Jokertag für WM-Final reden»

Am Sonntagabend kam er nach seiner Ende 2025 erlittenen Bänderverletzung nur als Joker zum Einsatz. In der Schlussphase konnte er allerdings nichts mehr bewirken, wies lediglich acht Ballkontakte auf und wurde in der 91. Minute auch noch hart von Barça-Akteur Frenkie de Jong, der dafür mit Rot vom Platz gestellt wurde, abgeräumt. Da sass der Frust nach Spielende wohl zu tief, um den Siegern Spalier zu stehen.

Im Netz wird Mbappé deshalb als unsportlich und schlechter Verlierer kritisiert – und für das nächste Clásico ist bereits wieder reichlich Zündstoff vorhanden.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
19
3
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
19
1
23
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
11
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
12
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
13
FC Girona
FC Girona
19
-16
21
14
Sevilla FC
Sevilla FC
18
-5
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid
        FC Barcelona
        FC Barcelona