Frustrierter Mbappé sorgt für Supercopa-Eklat

Darum gehts
- Barcelona gewinnt 3:2 gegen Real Madrid im Supercopa-Final am Sonntag
- Mbappé verweigert Ehrengarde für Sieger, sorgt für Kritik im Netz
- Mbappés Bilanz gegen Barça: drei Finalniederlagen seit Sommer 2024
Wenn Real Madrid und Barcelona aufeinandertreffen, wird es nie langweilig. Die Rivalität zwischen den beiden Teams zeigt sich auch nach dem 3:2-Sieg der Katalanen am Sonntagabend im Supercopa-Final. Real-Superstar Kylian Mbappé (27) sorgt nämlich für einen kleinen Eklat.
Eigentlich wäre es Tradition, für das Siegerteam eine Ehrengarde zu bilden. Es soll nach dem harten Kampf auf dem Spielfeld eine Geste der Sportlichkeit und des gegenseitigen Respekts sein, allerdings verzichten die Stars von Real Madrid am Sonntagabend darauf. Als Raphinha und Co. nach dem Spiel ihre goldenen Medaillen abholen, ist kein Real-Akteur mehr zu sehen.
Geht es nach der katalanischen Radiostation Esport3, hat Starstürmer Mbappé die Aktion angezettelt. Tatsächlich kursieren im Netz TV-Bilder, die den bedienten Franzosen dabei zeigen, wie er mit einer Medaille um den Hals in Richtung seiner Teamkollegen gestikuliert und sie anweist, den Katalanen nicht Spalier zu stehen. Das Pikante daran: Barcelona hat bei umgekehrter Situation Spalier gestanden. Ein Zusammenschnitt auf X soll die Szene aus dem Jahr 2024 zeigen, als die Königlichen den Supercopa-Final 4:1 gewonnen hatten.
Mbappés bittere Finalbilanz
Damals noch nicht dabei: Kylian Mbappé. Der Franzose hat seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 eine bittere Finalbilanz gegen Barcelona vorzuweisen, gingen doch alle drei Spiele (zweimal im Supercup, einmal in der Copa del Rey) verloren, obwohl er in den ersten zwei jeweils getroffen hat.
Am Sonntagabend kam er nach seiner Ende 2025 erlittenen Bänderverletzung nur als Joker zum Einsatz. In der Schlussphase konnte er allerdings nichts mehr bewirken, wies lediglich acht Ballkontakte auf und wurde in der 91. Minute auch noch hart von Barça-Akteur Frenkie de Jong, der dafür mit Rot vom Platz gestellt wurde, abgeräumt. Da sass der Frust nach Spielende wohl zu tief, um den Siegern Spalier zu stehen.
Im Netz wird Mbappé deshalb als unsportlich und schlechter Verlierer kritisiert – und für das nächste Clásico ist bereits wieder reichlich Zündstoff vorhanden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
19
3
34
6
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
19
1
23
10
Rayo Vallecano
19
-6
22
11
Real Sociedad
19
-3
21
12
Getafe CF
19
-10
21
13
FC Girona
19
-16
21
14
Sevilla FC
18
-5
20
15
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
19
-19
13