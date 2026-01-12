Nur wenige Wochen nach dem Wadenbeinbruch von Stürmer Aleksander Isak schlägt die Verletzungshexe beim FC Liverpool erneut heftig zu: Conor Bradley muss sich aufgrund einer schweren Knieverletzung einer Operation unterziehen. Das schreibt der Premier-League-Klub in einer Mitteilung, wobei er auf eine genaue Diagnose und Angabe zur Dauer des Reha-Prozesses verzichtet.
Die Verletzung könnte für Bradley aber durchaus das Saisonende bedeuten: Gemäss der BBC soll es sich zwar nicht wie zunächst befürchtet um einen Kreuzbandriss handeln, dennoch seien sowohl Knochen als auch Bänder am Knie beschädigt. Damit wird er den Reds mehrere Monate fehlen. Auch für die nordirische Nationalmannschaft ist der Ausfall ein herber Dämpfer: Sie muss im Kampf um die WM-Qualifikation bei den Playoffs Ende März ohne ihren Star auskommen.
Bradley ist am vergangenen Donnerstag beim Spiel gegen Arsenal (0:0) in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und mit Schmerzen liegengeblieben. Das Emirates-Stadion hat er danach an Krücken verlassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7