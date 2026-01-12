DE
FR
Abonnieren

Schwere Knieverletzung
Liverpool-Verteidiger fällt lange aus

Bittere Nachrichten für den FC Liverpool: Die Verletzung von Verteidiger Conor Bradley aus dem Arsenal-Spiel ist so schwer, dass der Nordire operiert werden muss. Es droht das frühe Saisonende.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/2
Liverpool muss lange auf seinen Verteidiger Conor Bradley verzichten.
Foto: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nur wenige Wochen nach dem Wadenbeinbruch von Stürmer Aleksander Isak schlägt die Verletzungshexe beim FC Liverpool erneut heftig zu: Conor Bradley muss sich aufgrund einer schweren Knieverletzung einer Operation unterziehen. Das schreibt der Premier-League-Klub in einer Mitteilung, wobei er auf eine genaue Diagnose und Angabe zur Dauer des Reha-Prozesses verzichtet.

Die Verletzung könnte für Bradley aber durchaus das Saisonende bedeuten: Gemäss der BBC soll es sich zwar nicht wie zunächst befürchtet um einen Kreuzbandriss handeln, dennoch seien sowohl Knochen als auch Bänder am Knie beschädigt. Damit wird er den Reds mehrere Monate fehlen. Auch für die nordirische Nationalmannschaft ist der Ausfall ein herber Dämpfer: Sie muss im Kampf um die WM-Qualifikation bei den Playoffs Ende März ohne ihren Star auskommen.

Bradley ist am vergangenen Donnerstag beim Spiel gegen Arsenal (0:0) in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und mit Schmerzen liegengeblieben. Das Emirates-Stadion hat er danach an Krücken verlassen.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Liverpool
Liverpool
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Liverpool
        Liverpool