Bittere Nachrichten für den FC Liverpool: Die Verletzung von Verteidiger Conor Bradley aus dem Arsenal-Spiel ist so schwer, dass der Nordire operiert werden muss. Es droht das frühe Saisonende.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nur wenige Wochen nach dem Wadenbeinbruch von Stürmer Aleksander Isak schlägt die Verletzungshexe beim FC Liverpool erneut heftig zu: Conor Bradley muss sich aufgrund einer schweren Knieverletzung einer Operation unterziehen. Das schreibt der Premier-League-Klub in einer Mitteilung, wobei er auf eine genaue Diagnose und Angabe zur Dauer des Reha-Prozesses verzichtet.

Die Verletzung könnte für Bradley aber durchaus das Saisonende bedeuten: Gemäss der BBC soll es sich zwar nicht wie zunächst befürchtet um einen Kreuzbandriss handeln, dennoch seien sowohl Knochen als auch Bänder am Knie beschädigt. Damit wird er den Reds mehrere Monate fehlen. Auch für die nordirische Nationalmannschaft ist der Ausfall ein herber Dämpfer: Sie muss im Kampf um die WM-Qualifikation bei den Playoffs Ende März ohne ihren Star auskommen.

Bradley ist am vergangenen Donnerstag beim Spiel gegen Arsenal (0:0) in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und mit Schmerzen liegengeblieben. Das Emirates-Stadion hat er danach an Krücken verlassen.