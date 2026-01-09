DE
FR
Abonnieren

«Beschämend und idiotisch»
Martinelli-Aktion sorgt in der Premier League für Zoff

Arsenals Martinelli schubst den verletzten Bradley in der Nachspielzeit der Partie gegen Liverpool und erntet für dieses Verhalten viel Kritik. Nun entschuldigt er sich.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/6
In der Schlussphase des Premier-League-Spiels zwischen Arsenal und Liverpool geraten die beiden Teams aneinander.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

«Conor und ich haben uns ausgetauscht und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ich habe in der Hitze des Gefechts wirklich nicht gemerkt, dass er ernsthaft verletzt war. Ich will sagen, dass mir meine Reaktion sehr leid tut», schreibt Arsenals Gabriel Martinelli am frühen Freitagmorgen in einer Instagram-Story. Der Adressat dieser Entschuldigung: Liverpool-Verteidiger Conor Bradley.

Der Nordire ist am Donnerstag beim torlosen Unentschieden gegen Arsenal nach 94 Minuten ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und mit Schmerzen am Knie liegengeblieben – sehr zum Unmut von Gegenspieler Martinelli. Dieser lässt zunächst den Ball auf ihn fallen, danach schubst er Bradley und löst damit eine Rudelbildung aus. Bestraft wird der Brasilianer sofort mit einer gelben Karte.

Und im Nachgang mit viel Kritik: Die Sky-Experten Roy Keane und Gary Neville bezeichnen das Verhalten als «beschämend» und «idiotisch». In die gleiche Kerbe schlägt ihr deutsches Pendant Shkodran Mustafi: «Das gehört sich nicht, besonders in dem Fall, wenn es eine schlimme Verletzung sein könnte.»

«Wohl von Zeitspiel ausgegangen»

Rückendeckung erhält Martinelli dagegen von den Trainern – sowohl vom eigenen als auch vom gegnerischen. «So wie ich Gabby kenne, als unglaublich liebenswürdigen Typen, hat er wohl nicht gemerkt, was passiert ist», betont Arsenal-Coach Mikel Arteta.

Auch sein Gegenüber Arne Slot hat Einsicht: «Ich bin 100 Prozent sicher, dass er das niemals getan hätte, wenn er von der Verletzung gewusst hätte. Zeitspiel und Schwalben haben die Situation herbeigeführt, dass Spieler in der 94. Minute denken, dass es wieder passiert. Auch gegen uns ist das in dieser Saison so viel passiert, dass ich Martinelli verstehen kann. Er ist wohl auch von Zeitspiel ausgegangen.»

Hier ist das allerdings nicht der Fall: Bradley scheint sich schwerer wehgetan zu haben und verlässt das Emirates-Stadion im Nachgang an Krücken. Slot: «Es sieht nicht gut aus.» Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Liverpool
        Liverpool
        Premier League
        Premier League