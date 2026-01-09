Martinelli-Aktion sorgt in der Premier League für Zoff

Arsenals Martinelli schubst den verletzten Bradley in der Nachspielzeit der Partie gegen Liverpool und erntet für dieses Verhalten viel Kritik. Nun entschuldigt er sich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Conor und ich haben uns ausgetauscht und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ich habe in der Hitze des Gefechts wirklich nicht gemerkt, dass er ernsthaft verletzt war. Ich will sagen, dass mir meine Reaktion sehr leid tut», schreibt Arsenals Gabriel Martinelli am frühen Freitagmorgen in einer Instagram-Story. Der Adressat dieser Entschuldigung: Liverpool-Verteidiger Conor Bradley.

Der Nordire ist am Donnerstag beim torlosen Unentschieden gegen Arsenal nach 94 Minuten ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und mit Schmerzen am Knie liegengeblieben – sehr zum Unmut von Gegenspieler Martinelli. Dieser lässt zunächst den Ball auf ihn fallen, danach schubst er Bradley und löst damit eine Rudelbildung aus. Bestraft wird der Brasilianer sofort mit einer gelben Karte.

Und im Nachgang mit viel Kritik: Die Sky-Experten Roy Keane und Gary Neville bezeichnen das Verhalten als «beschämend» und «idiotisch». In die gleiche Kerbe schlägt ihr deutsches Pendant Shkodran Mustafi: «Das gehört sich nicht, besonders in dem Fall, wenn es eine schlimme Verletzung sein könnte.»

«Wohl von Zeitspiel ausgegangen»

Rückendeckung erhält Martinelli dagegen von den Trainern – sowohl vom eigenen als auch vom gegnerischen. «So wie ich Gabby kenne, als unglaublich liebenswürdigen Typen, hat er wohl nicht gemerkt, was passiert ist», betont Arsenal-Coach Mikel Arteta.

Auch sein Gegenüber Arne Slot hat Einsicht: «Ich bin 100 Prozent sicher, dass er das niemals getan hätte, wenn er von der Verletzung gewusst hätte. Zeitspiel und Schwalben haben die Situation herbeigeführt, dass Spieler in der 94. Minute denken, dass es wieder passiert. Auch gegen uns ist das in dieser Saison so viel passiert, dass ich Martinelli verstehen kann. Er ist wohl auch von Zeitspiel ausgegangen.»

Hier ist das allerdings nicht der Fall: Bradley scheint sich schwerer wehgetan zu haben und verlässt das Emirates-Stadion im Nachgang an Krücken. Slot: «Es sieht nicht gut aus.» Eine genaue Diagnose steht noch aus.

