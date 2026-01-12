Ardon Jashari erhält als ehemaliger Spieler des FC Brügge eine weitere Auszeichnung. Der Schweizer Mittelfeldspieler ist Belgiens Spieler des Jahres 2025.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im vergangenen Mai, vor seinem Umzug von Brügge zur AC Milan, war Jashari für seine starken Leistungen in Belgien bereits doppelt geehrt worden, und zwar als bester Spieler und bestes Talent für die vergangene Saison. Als Auszeichnung als bester Spieler des letzten Jahres durfte der 23-jährige Innerschweizer den «goldenen Schuh» entgegennehmen.

Die Wahl Jasharis kam völlig überraschend. Als erste Anwärter auf die Auszeichnung hatten zwei seiner einstigen Teamkollegen gegolten, der Grieche Christos Tzolis und der Belgier Hans Vanaken.

Die Ehrung kam natürlich auch für Jashari selber unerwartet. Entsprechend hektisch verlief für ihn der Sonntag. Beim 1:1 der AC Milan bei der Fiorentina stand er erstmals in der Serie A in der Startformation und hatte danach wenig Zeit, um die Reise nach Belgien anzutreten. Die Feier fand gleichentags in Ostende statt.

«Ich werde Belgien und den Verein Brügge nie vergessen, wenn ich diese Trophäe betrachte», sagte Jashari mit der Trophäe in der Hand. «Ich bin sehr stolz, diesen wichtigen Preis erhalten zu haben. Deshalb bedanke ich mich noch einmal bei allen Leuten des FC Brügge. Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.»