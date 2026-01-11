Wer setzt sich im Clásico durch?

Tooor für FC Barcelona, 2:1 durch Robert Lewandowski
Tooor für Real Madrid, 1:1 durch Vinícius Junior
Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Was geht hier noch vor der Pause?
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3
So auch jetzt, als sich Lamine Yamal von rechts nach links gegen mehrere Real-Verteidiger durchsetzen kann. Sein anschliessender Pass auf Lewandowski wird vom Polen nicht sauber unter Kontrolle gebracht, aber immerhin entsteht eine Ecke. Der Eckstoss kann allerdings sofort geklärt werden.
Die Blaugrana machen hier zunächst weiter Druck. Vor allem Lamine Yamal sorgt in den letzten Minuten immer wieder für Sorgenfalten auf der Stirn von Xabi Alonso. Real fällt aktuell kaum etwas ein.
Auch die anschliessende, kurz ausgeführte Ecke sorgt für Gefahr. Lamine Yamal zieht von rechts in den Sechzehner, doch auch sein Schuss aus halbrechter Position kann Courtois zur Ecke klären. Diesmal bringt die Ecke jedoch keine Gefahr.
Und wieder brennt es im Strafraum der Königlichen! Lamine Yamal lässt auf der rechten Seite Álvaro Carreras stehen und steckt dann auf Fermín López durch. Dessen Schuss aus spitzem rechten Winkel kann Courtois zur Ecke abwehren.
Wie reagieren die Königlichen auf den Rückstand? Bislang ist es ein ernüchternder Auftritt der Los Blancos, die hier keine eigenen Ballbesitzphasen kreieren können und überwiegend hinterherlaufen.
Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Raphinha
Führung für die Katalanen! Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte läuft Real in einen Konter. Fermín López steckt am Mittelkreis nach links zu Raphinha. Der Brasilianer, der kurz zuvor noch eine grosse Chance vergab, setzt sich halblinks noch gegen Tchouaméni durch und vollendet dann ins rechte untere Eck. Courtois hat keine Abwehrchance.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
19
3
34
6
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
19
1
23
10
Rayo Vallecano
19
-6
22
11
Real Sociedad
19
-3
21
12
Getafe CF
19
-10
21
13
FC Girona
19
-16
21
14
Sevilla FC
18
-5
20
15
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
19
-19
13