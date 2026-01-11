Wer setzt sich im Clásico durch?

36. Minute

Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Raphinha

Führung für die Katalanen! Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte läuft Real in einen Konter. Fermín López steckt am Mittelkreis nach links zu Raphinha. Der Brasilianer, der kurz zuvor noch eine grosse Chance vergab, setzt sich halblinks noch gegen Tchouaméni durch und vollendet dann ins rechte untere Eck. Courtois hat keine Abwehrchance.