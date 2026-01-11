DE
FC Barcelona
FC Barcelona
2:2
Real Madrid
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
LIVE
2:2
Real Madrid
Real Madrid
Raphinha 36'
Lewandowski 45'+4
Junior 45'+2
Torres 45'+7
Supercopa-Final im Ticker
Wer setzt sich im Clásico durch?

vor 2 Minuten
Tor
Tor

45. Minute (+4)

Tooor für FC Barcelona, 2:1 durch Robert Lewandowski

vor 4 Minuten
Tor
Tor

45. Minute (+2)

Tooor für Real Madrid, 1:1 durch Vinícius Junior

vor 4 Minuten

45. Minute (+1)

Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Was geht hier noch vor der Pause?

vor 6 Minuten

45. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

vor 6 Minuten

44. Minute

So auch jetzt, als sich Lamine Yamal von rechts nach links gegen mehrere Real-Verteidiger durchsetzen kann. Sein anschliessender Pass auf Lewandowski wird vom Polen nicht sauber unter Kontrolle gebracht, aber immerhin entsteht eine Ecke. Der Eckstoss kann allerdings sofort geklärt werden.

vor 7 Minuten

43. Minute

Die Blaugrana machen hier zunächst weiter Druck. Vor allem Lamine Yamal sorgt in den letzten Minuten immer wieder für Sorgenfalten auf der Stirn von Xabi Alonso. Real fällt aktuell kaum etwas ein.

vor 8 Minuten

41. Minute

Auch die anschliessende, kurz ausgeführte Ecke sorgt für Gefahr. Lamine Yamal zieht von rechts in den Sechzehner, doch auch sein Schuss aus halbrechter Position kann Courtois zur Ecke klären. Diesmal bringt die Ecke jedoch keine Gefahr.

vor 10 Minuten

40. Minute

Und wieder brennt es im Strafraum der Königlichen! Lamine Yamal lässt auf der rechten Seite Álvaro Carreras stehen und steckt dann auf Fermín López durch. Dessen Schuss aus spitzem rechten Winkel kann Courtois zur Ecke abwehren.

vor 11 Minuten

38. Minute

Wie reagieren die Königlichen auf den Rückstand? Bislang ist es ein ernüchternder Auftritt der Los Blancos, die hier keine eigenen Ballbesitzphasen kreieren können und überwiegend hinterherlaufen.

vor 15 Minuten
Tor
Tor

36. Minute

Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Raphinha
Führung für die Katalanen! Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte läuft Real in einen Konter. Fermín López steckt am Mittelkreis nach links zu Raphinha. Der Brasilianer, der kurz zuvor noch eine grosse Chance vergab, setzt sich halblinks noch gegen Tchouaméni durch und vollendet dann ins rechte untere Eck. Courtois hat keine Abwehrchance.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
19
3
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
19
1
23
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
11
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
12
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
13
FC Girona
FC Girona
19
-16
21
14
Sevilla FC
Sevilla FC
18
-5
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jose
Luis Munuera Montero
Spanien
Anstoss
Sonntag
11. Januar 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Dschidda, Saudi Arabien
King Abdullah Sports City Stadium
Kapazität
62’345
