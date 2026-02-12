Die einst geplante europäische Super League ist endgültig vom Tisch. Die Uefa, der Interessenverband European Football Clubs (EFC) und der spanische Top-Klub Real Madrid haben in ihrem Rechtsstreit eine Einigung erzielt.
Wie die Uefa und die Königlichen mitteilten, sei eine «Einigung zum Wohle des europäischen Klubfussballs» getroffen worden.
Damit endet ein seit 2021 schwelender, aufsehenerregender Streit zwischen dem Dachverband und Real Madrid als letztem von mehreren Vereinen, die mit der geplanten Gründung einer eigenen Superliga für grossen Wirbel gesorgt hatten. Einen Konkurrenzwettbewerb zur Champions League wird es nun nicht mehr geben.
Real Madrid mit Präsident Florentino Pérez (78) an der Spitze forderte von der Uefa Schadenersatz in Höhe von über vier Milliarden Euro, weil sie der Meinung waren, der Verband habe seine «marktbeherrschende Stellung missbraucht».
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
22
19
45
5
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
23
-4
34
7
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
23
0
29
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
23
-15
26
13
Sevilla FC
23
-8
25
14
Deportivo Alaves
23
-9
25
15
Elche CF
23
-4
24
16
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16