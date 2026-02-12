DE
FR
Abonnieren

Real und Uefa einigen sich
Europäische Super League ist endgültig vom Tisch

Die Uefa, der Verband der Europa-Klubs und Real Madrid haben sich im Rechtsstreit geeinigt. Damit ist das angedachte Konkurrenz-Projekt zur Champions League definitiv gescheitert.
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/4
Real-Präsident Florentino Pérez pocht nicht weiter auf Schadensersatz wegen der gescheiterten Super-League-Plänen.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Carlo Steiner und Keystone-SDA

Die einst geplante europäische Super League ist endgültig vom Tisch. Die Uefa, der Interessenverband European Football Clubs (EFC) und der spanische Top-Klub Real Madrid haben in ihrem Rechtsstreit eine Einigung erzielt. 

Wie die Uefa und die Königlichen mitteilten, sei eine «Einigung zum Wohle des europäischen Klubfussballs» getroffen worden. 

Damit endet ein seit 2021 schwelender, aufsehenerregender Streit zwischen dem Dachverband und Real Madrid als letztem von mehreren Vereinen, die mit der geplanten Gründung einer eigenen Superliga für grossen Wirbel gesorgt hatten. Einen Konkurrenzwettbewerb zur Champions League wird es nun nicht mehr geben. 

Mehr internationaler Fussball
Kompany verteidigt Bayern-Juwel nach Arroganz-Vorwürfen
Häme gegen Karl
Kompany verteidigt Bayern-Juwel nach Arroganz-Vorwürfen
Philip Otele überzeugt bei seinem Bundesliga-Debüt
Torvorlage im ersten Spiel
Ex-FCB-Stürmer wird beim HSV mit Lob überschüttet
Freiburg wehrt sich gegen Sperre für Nati-Juwel Manzambi
Nach hartem Urteil der Liga
Freiburg wehrt sich gegen Sperre für Nati-Juwel Manzambi
Guardiola äussert Zweifel im Titelkampf gegen Arsenal
«Weiss nicht, ob wirs können»
Guardiola äussert Zweifel im Titelkampf gegen Arsenal

Real Madrid mit Präsident Florentino Pérez (78) an der Spitze forderte von der Uefa Schadenersatz in Höhe von über vier Milliarden Euro, weil sie der Meinung waren, der Verband habe seine «marktbeherrschende Stellung missbraucht». 

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
22
19
45
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
23
-4
34
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
23
0
29
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
FC Girona
23
-15
26
13
Sevilla FC
Sevilla FC
23
-8
25
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
23
-9
25
15
Elche CF
Elche CF
23
-4
24
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        Real Madrid
        Real Madrid