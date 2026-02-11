DE
Nach hartem Urteil der Liga
Freiburg wehrt sich gegen Sperre für Nati-Juwel Manzambi

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi sah im letzten Bundesliga-Spiel die Rote Karte und wird von der Liga für drei Spiele gesperrt. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.
Publiziert: 08:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/4
Johan Manzambi wird in der Bundesliga für drei Spiele gesperrt.
Foto: Bundesliga Collection via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Verschossener Elfmeter im Pokal am Dienstagabend gegen Hertha Berlin, eine Rote Karte in der Bundesliga vergangenen Samstag gegen Bremen. Die letzten Tage waren für Nati-Juwel Johan Manzambi (20, 8 Länderspiele) sportlich nicht die erfolgreichsten – auch wenn seine Mannschaft in beiden Spielen reüssierte.

Kurz vor dem Auftritt im Pokal musste der Youngster zudem erfahren, dass ihn die Liga für seinen Platzverweis gleich für drei Spiele gesperrt hatte. Durchaus hart, sah Manzambi auf dem Platz zuerst doch nur Gelb, bevor der Schiedsrichter seine Meinung auf VAR-Input zu Rot revidierte. Der Schweizer trat seinem Gegenspieler zwar hart auf die Wade, hatte aber auch Pech, weil dieser zuvor ausgerutscht war. 

Dementsprechend will der SC Freiburg die Sperre gegen Manzambi so nicht akzeptieren und behält sich die Möglichkeit eines Einspruchs vor. «Der Verein und der Spieler haben dem vorangegangenen Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses nicht zugestimmt», schreibt der Klub dazu.

Für Manzambi ist es in der laufenden Saison der zweite Platzverweis gewesen. Bereits nach einer Roten Karte am 3. Spieltag in Stuttgart musste der Schweizer zwei Spiele zu schauen. Ob jetzt weitere drei Spieltage auf der Tribüne dazukommen, wird sich noch zeigen.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
21
-8
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
