Verschossener Elfmeter im Pokal am Dienstagabend gegen Hertha Berlin, eine Rote Karte in der Bundesliga vergangenen Samstag gegen Bremen. Die letzten Tage waren für Nati-Juwel Johan Manzambi (20, 8 Länderspiele) sportlich nicht die erfolgreichsten – auch wenn seine Mannschaft in beiden Spielen reüssierte.
Kurz vor dem Auftritt im Pokal musste der Youngster zudem erfahren, dass ihn die Liga für seinen Platzverweis gleich für drei Spiele gesperrt hatte. Durchaus hart, sah Manzambi auf dem Platz zuerst doch nur Gelb, bevor der Schiedsrichter seine Meinung auf VAR-Input zu Rot revidierte. Der Schweizer trat seinem Gegenspieler zwar hart auf die Wade, hatte aber auch Pech, weil dieser zuvor ausgerutscht war.
Dementsprechend will der SC Freiburg die Sperre gegen Manzambi so nicht akzeptieren und behält sich die Möglichkeit eines Einspruchs vor. «Der Verein und der Spieler haben dem vorangegangenen Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses nicht zugestimmt», schreibt der Klub dazu.
Für Manzambi ist es in der laufenden Saison der zweite Platzverweis gewesen. Bereits nach einer Roten Karte am 3. Spieltag in Stuttgart musste der Schweizer zwei Spiele zu schauen. Ob jetzt weitere drei Spieltage auf der Tribüne dazukommen, wird sich noch zeigen.
