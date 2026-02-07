DE
Bundesliga
SC Freiburg - Werder Bremen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
20
22
45
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
20
11
39
5
RB Leipzig
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
8
SC Freiburg
SC Freiburg
20
-2
27
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
20
-26
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Deniz
Aytekin
Deutschland
Anstoss
Samstag
07. Februar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34’700
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        Werder Bremen
        Werder Bremen
        Bundesliga
        Bundesliga