«Unbekümmert»
Philip Otele überzeugt bei seinem Bundesliga-Debüt

Traumdebüt in der Bundesliga. Der vom FC Basel ausgeliehene Philip Otele beeindruckt beim 2:0-Sieg des HSV gegen Heidenheim mit einer Torvorlage.
Publiziert: vor 36 Minuten
Philip Otele überzeugt bei seinem Bundesliga-Debüt.
Darum gehts

  • Philip Otele debütiert beim Hamburger SV mit einer Torvorlage gegen Heidenheim
  • Trainer und Mitspieler loben seinen Einsatz
  • HSV kann Otele für 4,5 Millionen Franken bis Sommer verpflichten
Petar DjordjevicRedaktor Sport
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Ein Spiel, eine Torvorlage. Philip Otele (26) kann sich über einen gelungenen Auftakt in der Bundesliga freuen. Der Nigerianer wechselte in der Wintertransferphase leihweise vom FC Basel zum Hamburger SV und wurde in der «Bild» und in der «Hamburger Morgenpost» bereits nach seinem ersten Einsatz mit Lob überschüttet. 

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes freute sich über den Neuzugang: «Du siehst bei ihm die Lust, die Power. Und das ist einfach auch ein Gewinn für die Mannschaft.» Auch Trainer Merlin Polzin fand nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Heidenheim nur lobende Worte für den Nigerianer. Besonders seine «Unbekümmertheit» gefiel dem Mann an der Seitenlinie. 

«Ich wollte schon immer in der Bundesliga spielen»

Otele sprach nach seinem gelungenen Debüt mit der «Hamburger Morgenpost»: «Die Trainer haben mir gesagt, was ich zu tun habe. Ich sollte in Verbindung bleiben, nach vorne gehen und meine Stärken zeigen. Die wichtigste Botschaft war, dass ich Spass haben sollte.» Das setzte der Nigerianer auf dem Platz um und belohnte seine Leistung gleich mit der ersten Torvorlage im HSV-Dress. 

Der Offensivspieler hat bereits einen langen Weg durch diverse Ligen hinter sich. Bevor er zum FC Basel stiess, spielte Otele für Vereine in Litauen, Rumänien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sein Ziel war jedoch klar: «Ich wollte schon immer in der Bundesliga spielen», erklärt er nach seinem Einstand. Zumindest bis im Sommer bleibt Otele in der besten Fussball-Liga Deutschlands. Danach steht dem HSV die Kaufoption für 4,5 Millionen Franken zur Verfügung. 

