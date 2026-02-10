Borussia Dortmund droht im Sommer der Ausverkauf. Neben Nico Schlotterbeck soll ein Abgang bei zahlreichen weiteren Stars ein Thema sein.

Darum gehts Nico Schlotterbeck könnte Borussia Dortmund trotz Vertragsangebot und 14 Mio. Euro Jahresgehalt verlassen

Weitere Spieler wie Brandt und Can könnten den Verein ablösefrei verlassen

BVB könnte für Felix Nmecha 60 Mio. und Guirassy 40-50 Mio. erhalten

Julian Sigrist Redaktor Sport

Dass die Zukunft von Nico Schlotterbeck (26) bei Borussia Dortmund ungewiss ist, ist schon länger bekannt. Seit Wochen versucht der BVB den 2027 auslaufenden Vertrag mit seinem Abwehrchef zu verlängern. Doch trotz eines vorliegenden Angebots mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro soll Schlotterbeck zögern. Ein möglicher Abgang könnte dafür sorgen, dass auch einige seiner Verteidiger-Kollegen beim BVB auf einen Wechsel drängen.

Damit jedoch nicht genug. Weil laut der «Sportbild» die Zukunft von weiteren Spielern ungewiss ist, drohen den Dortmundern im Sommer zahlreiche Abgänge. Mit Julian Brandt (29) und Captain Emre Can (32), dessen Verträge im Sommer auslaufen, könnten die Schwarz-Gelben gar zwei Spieler ablösefrei verlieren.

Lukrative Angebote für den BVB?

Immerhin: Bei einigen anderen Akteuren würde ein Transfer ordentlich Geld in die Kassen spülen. So zum Beispiel bei Karim Adeyemi (24), dessen Situation ähnlich ist wie jene von Schlotterbeck. Der Vertrag des Flügelflitzers läuft noch bis 2027, die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier stocken. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, ist ein Abgang im Sommer wahrscheinlich. Die Premier League wäre dann die wahrscheinlichste Destination.

Ebenfalls Interesse aus England gibt es demnach für Felix Nmecha (25). Dessen Vertrag läuft noch bis 2028, bei einem Angebot in der Höhe von rund 60 Millionen soll der BVB allerdings bereit sein, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen. Die grössten Interessenten sind Manchester United und Tottenham.

Ein weiterer Abschiedskandidat ist Serhou Guirassy (29). Der Angreifer geniesst in Dortmund trotz durchwachsener Saison weiter ein hohes Standing, dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag wäre er im Sommer aber für 40 bis 50 Millionen zu haben.