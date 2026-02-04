DE
FR
Abonnieren

«Für mich war es klar»
Daniel Thioune übernimmt Traineramt bei Bremen

Drei Tage nach der Entlassung von Horst Steffen ernennt der SV Werder Bremen bereits den neuen Cheftrainer. Daniel Thioune übernimmt per sofort.
Publiziert: 13:36 Uhr
|
Aktualisiert: 13:40 Uhr
Kommentieren
1/4
Daniel Thioune wird neuer Trainer beim SV Werder Bremen.
Foto: imago/Revierfoto

Darum gehts

  • Werder Bremen verpflichtet Trainer Daniel Thioune, erstes Training am Mittwoch
  • Clemens Fritz lobt Thiounes Fussball-Ansatz und optimistische Herangehensweise
  • Thioune ersetzt Horst Steffen nach 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Werder Bremens Horst Steffen (56) wurde nach dem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag entlassen. Eine Woche später steht Daniel Thioune auswärts gegen Freiburg an der Seitenlinie.

Wie der SV Werder Bremen kommuniziert, haben die Grün-Weissen den deutschen Trainer verpflichtet. Daniel Thioune übernimmt ab sofort und leitet bereits am Mittwoch um 14.00 Uhr die erste Trainingseinheit. 

Mehr zur Bundesliga
Hamann kritisiert Bayern wegen Upamecano-Poker scharf
«Ein Armutszeugnis»
Hamann kritisiert Bayern wegen Upamecano-Poker scharf

Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz erklärt: «Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fussball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden.»

«Für mich war klar, dass ich zu Werder gehen möchte»

Daniel Thioune (51) stand zuvor bei Fortuna Düsseldorf und beim Hamburger SV sowie beim VfL Osnabrück als Cheftrainer an der Seitenlinie. Die Rolle als Co-Trainer übernimmt Jan Hoepner (44), welcher bereits in Düsseldorf mit Thioune zusammengearbeitet hat. 

Der neue Werder-Trainer meint zuversichtlich: «Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte.»

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
20
22
45
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
20
11
39
5
RB Leipzig
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
SC Freiburg
SC Freiburg
20
-2
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
20
-5
27
9
Union Berlin
Union Berlin
20
-8
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
20
-26
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Werder Bremen
Werder Bremen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Werder Bremen
        Werder Bremen