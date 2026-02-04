Darum gehts
- Werder Bremen verpflichtet Trainer Daniel Thioune, erstes Training am Mittwoch
- Clemens Fritz lobt Thiounes Fussball-Ansatz und optimistische Herangehensweise
- Thioune ersetzt Horst Steffen nach 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach
Werder Bremens Horst Steffen (56) wurde nach dem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag entlassen. Eine Woche später steht Daniel Thioune auswärts gegen Freiburg an der Seitenlinie.
Wie der SV Werder Bremen kommuniziert, haben die Grün-Weissen den deutschen Trainer verpflichtet. Daniel Thioune übernimmt ab sofort und leitet bereits am Mittwoch um 14.00 Uhr die erste Trainingseinheit.
Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz erklärt: «Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fussball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden.»
«Für mich war klar, dass ich zu Werder gehen möchte»
Daniel Thioune (51) stand zuvor bei Fortuna Düsseldorf und beim Hamburger SV sowie beim VfL Osnabrück als Cheftrainer an der Seitenlinie. Die Rolle als Co-Trainer übernimmt Jan Hoepner (44), welcher bereits in Düsseldorf mit Thioune zusammengearbeitet hat.
Der neue Werder-Trainer meint zuversichtlich: «Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
20
22
45
3
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
VfB Stuttgart
20
11
39
5
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
SC Freiburg
20
-2
27
8
Eintracht Frankfurt
20
-5
27
9
Union Berlin
20
-8
24
10
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
20
-26
13