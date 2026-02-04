Drei Tage nach der Entlassung von Horst Steffen ernennt der SV Werder Bremen bereits den neuen Cheftrainer. Daniel Thioune übernimmt per sofort.

Darum gehts Werder Bremen verpflichtet Trainer Daniel Thioune, erstes Training am Mittwoch

Clemens Fritz lobt Thiounes Fussball-Ansatz und optimistische Herangehensweise

Thioune ersetzt Horst Steffen nach 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Werder Bremens Horst Steffen (56) wurde nach dem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag entlassen. Eine Woche später steht Daniel Thioune auswärts gegen Freiburg an der Seitenlinie.

Wie der SV Werder Bremen kommuniziert, haben die Grün-Weissen den deutschen Trainer verpflichtet. Daniel Thioune übernimmt ab sofort und leitet bereits am Mittwoch um 14.00 Uhr die erste Trainingseinheit.

Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz erklärt: «Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fussball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden.»

«Für mich war klar, dass ich zu Werder gehen möchte»

Daniel Thioune (51) stand zuvor bei Fortuna Düsseldorf und beim Hamburger SV sowie beim VfL Osnabrück als Cheftrainer an der Seitenlinie. Die Rolle als Co-Trainer übernimmt Jan Hoepner (44), welcher bereits in Düsseldorf mit Thioune zusammengearbeitet hat.

Der neue Werder-Trainer meint zuversichtlich: «Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte.»