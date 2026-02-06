Der BVB hat Nico Schlotterbeck eine vorzeitige Vertragsverlängerung angeboten. Der Abwehrspieler aber zögert noch mit der Unterschrift. Ein Abgang ist durchaus denkbar.

Darum gehts BVB bietet Schlotterbeck 14 Millionen Jahresgehalt, doch er zögert

Entscheidung könnte Zukunft von Svensson und Bensebaini beeinflussen

Schlotterbeck hat Vertrag bis 2027, Verlängerungschance liegt bei 50:50 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nico Schlotterbeck (26) könnte beim BVB zum Top-Verdiener werden. Wie die «Bild» berichtet, soll Dortmund bereit sein, dem jungen Verteidiger ein Jahresgehalt von 14 Millionen Euro anzubieten.

Ein fürstlicher Lohn – und doch zögert der 23-fache deutsche Nationalspieler. Schlotterbeck verfügt noch über einen Vertrag bis 2027. Wie die Zeitung weiter schreibt, stehen die Chancen für einen Abgang bei 50 Prozent.

Für Dortmund könnte ein Abgang Schlotterbecks zu einer regelrechten Defensiv-Krise führen. Geht der Abwehr-Anker, könnten auch weitere durchaus begehrte BVB-Verteidiger auf einen Wechsel drängen.

Schlotterbeck hat noch Ziele mit Dortmund

So soll Daniel Svensson (23) bereits in der Premier League bei Arsenal und Leeds United im Gespräch sein. Ramy Bensebaini (30) wollte bereits im Sommer wechseln. Obwohl Frankreich seine Wunschdestination ist, bleibt Galatasaray weiterhin am Algerier interessiert. Und gemäss «Sky» soll das 14-Millionen-Angebot an Schlotterbeck auch ein klares Zeichen dafür sein, dass Abwehrpartner Niklas Süle (30) keine Verlängerung bekommt.

Mit Dortmund hat Nico Schlotterbeck so oder so noch grosse Ziele: Zur aktuellen Saison sagte er klar: «Wir wollen Meister werden!» Die Chancen dafür waren auch schon kleiner. Zuletzt ist der Dortmunder Rückstand auf Leader Bayern auf sechs Punkte zusammengeschrumpft. Während die Münchner am Sonntag das formstarke Hoffenheim empfangen, bekommts Dortmund schon am Samstag mit dem kriselnden Wolfsburg zu tun.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen