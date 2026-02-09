Ein Dribbling-Versuch des deutschen Riesen-Talents Lennart Karl im Spiel gegen Hoffenheim geht mächtig schief. Für die Szene kassiert der Youngster viel Hohn.

Darum gehts Bayerns Lennart Karl gehört zu den grössten Talenten im deutschen Fussball

Gegen Hoffenheim verbockt der 17-Jährige aber ein Dribbling leichtfertig

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Er ist erst 17 Jahre jung und gilt trotzdem schon als riesiges Versprechen für die Zukunft bei den Bayern: Lennart Karl hat schon jetzt mehrere Male gezeigt, dass er es auf absolutem Top-Niveau mit den Stars aufnehmen kann.

Bestes Beispiel: Karls Champions-League-Premiere im vergangenen Oktober, die der Teenager gleich für ein traumhaftes Tor beim Sieg gegen Brügge nutzt.

Lob gabs in den vergangenen Wochen zuhauf für Karl. Jetzt aber muss der Youngster mit viel Spott umgehen. Grund dafür ist eine Szene vom Sonntag aus dem Duell mit der TSG Hoffenheim.

Es passiert in der 66. Minute. Der Match ist da bereits entschieden, die Bayern führen mit 4:1. Karl steht mit dem Ball an der Seitenlinie, wird von Hoffenheims Alexander Prass bedrängt und entscheidet sich daraufhin, ins Dribbling zu gehen. Das aber geht gründlich schief.

Er macht einen Übersteiger, dann noch einen – und dann noch einen dritten. Beim letzten Beinschwung trifft Karl aber ungewollt den Ball, der dadurch hinter dem Bayern-Star langsam ins Aus kullert.

«Ist das schon der nächste Messi?»

Karl bleibt nichts anderes übrig, als bedröppelt von der Szene wegzuschleichen. Von Gegenspieler Prass gibts aber noch einen höhnischen Daumen nach oben hinterher.

Auf den Sozialen Medien verbreitet sich die Szene schon während des Spiels, welches die Bayern am Ende übrigens mit 5:1 gewinnen, rasend schnell – oft begleitet von viel Häme. Manche unterstellen ihm zu viel Arroganz, andere fragen ironisch: «Ist das schon der nächste Messi?»

Karl dürfte es verkraften können. Schon am Mittwoch wird er wohl Gelegenheit bekommen, es besser zu machen. Im Viertelfinal des DFB-Pokals treffen die Bayern auswärts auf RB Leipzig (Anpfiff 20:45 Uhr).