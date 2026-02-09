DE
Auch Gegenspieler reagiert höhnisch
Peinlich-Dribbling von Bayern-Juwel Karl wird zur Lachnummer

Ein Dribbling-Versuch des deutschen Riesen-Talents Lennart Karl im Spiel gegen Hoffenheim geht mächtig schief. Für die Szene kassiert der Youngster viel Hohn.
Publiziert: 14:40 Uhr
Lennart Karl erlaubt sich gegen Hoffenheim ...
Foto: Screenshot X

Darum gehts

  • Bayerns Lennart Karl gehört zu den grössten Talenten im deutschen Fussball
  • Gegen Hoffenheim verbockt der 17-Jährige aber ein Dribbling leichtfertig
  • Die Szene sorgt für viel Spott im Netz
Petar DjordjevicRedaktor Sport
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Er ist erst 17 Jahre jung und gilt trotzdem schon als riesiges Versprechen für die Zukunft bei den Bayern: Lennart Karl hat schon jetzt mehrere Male gezeigt, dass er es auf absolutem Top-Niveau mit den Stars aufnehmen kann.

Bestes Beispiel: Karls Champions-League-Premiere im vergangenen Oktober, die der Teenager gleich für ein traumhaftes Tor beim Sieg gegen Brügge nutzt.

Lob gabs in den vergangenen Wochen zuhauf für Karl. Jetzt aber muss der Youngster mit viel Spott umgehen. Grund dafür ist eine Szene vom Sonntag aus dem Duell mit der TSG Hoffenheim.

Es passiert in der 66. Minute. Der Match ist da bereits entschieden, die Bayern führen mit 4:1. Karl steht mit dem Ball an der Seitenlinie, wird von Hoffenheims Alexander Prass bedrängt und entscheidet sich daraufhin, ins Dribbling zu gehen. Das aber geht gründlich schief.

Er macht einen Übersteiger, dann noch einen – und dann noch einen dritten. Beim letzten Beinschwung trifft Karl aber ungewollt den Ball, der dadurch hinter dem Bayern-Star langsam ins Aus kullert.

«Ist das schon der nächste Messi?»

Karl bleibt nichts anderes übrig, als bedröppelt von der Szene wegzuschleichen. Von Gegenspieler Prass gibts aber noch einen höhnischen Daumen nach oben hinterher.

Auf den Sozialen Medien verbreitet sich die Szene schon während des Spiels, welches die Bayern am Ende übrigens mit 5:1 gewinnen, rasend schnell – oft begleitet von viel Häme. Manche unterstellen ihm zu viel Arroganz, andere fragen ironisch: «Ist das schon der nächste Messi?»

Karl dürfte es verkraften können. Schon am Mittwoch wird er wohl Gelegenheit bekommen, es besser zu machen. Im Viertelfinal des DFB-Pokals treffen die Bayern auswärts auf RB Leipzig (Anpfiff 20:45 Uhr).

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
21
-8
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
