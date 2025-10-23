Bayern-Teenie glänzt bei CL-Debüt und überholt Embolo

Am Morgen vor dem Spiel entdeckt Lennart Karl seinen Namen in der Startaufstellung des FC Bayern München. Danach stellt der 17-Jährige einen Klubrekord auf.

Darum gehts Lennart Karl debütiert in der Champions League und erzielt ein Tor

17-jähriger Teenager beeindruckt mit Weitschusstor für FC Bayern München

Am Ende muss man fast etwas Angst um ihn haben. Wie ihn sich da Manuel Neuer (39) mit seinen 193 Zentimetern Körperlänge und rund 93 Kilogramm Lebendgewicht beim Siegesjubel unter die Achsel klemmt, wirkt Lennart Karl (17) mit seinen bloss 168 Zentimetern beinahe zerbrechlich.

Zum Glück hat der Teenager zuvor zur Genüge bewiesen, dass er mit Drucksituationen ganz hervorragend umgehen kann. Zum Beispiel, als er erfährt, dass er gegen den FC Brügge sein Debüt in der Champions League geben wird. Passiert am Spieltag, als Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) seine Startformation bekannt gibt.

«Habe gedacht, dass ich nicht spiele»

«Ich habe erst gedacht, dass ich nicht spiele», erzählt Karl nach dem Spiel im TV-Interview. «Aber heute früh bei der Aufstellung kam ich dann bei der 10. Und dann, ja …» Ja, dann legt er los.

Keine fünf Minuten sind gespielt, da zieht Karl einfach mal an ein, zwei, drei, vier Gegenspielern vorbei und schiesst den Ball mit seinem starken linken Fuss aus rund 18 Metern oben rechts ins Tor.

«Das ist halt irgendwie passiert in dem Moment», sagt er danach fast entschuldigend: «Ich hatte einfach ein gutes Gefühl in der Aktion und da habe ich geschossen und dann war der Ball drin.»

Es ist das erste Tor auf dem Weg zu einem ungefährdeten 4:0 seines FC Bayern München. Und es macht aus Karl einen Rekordspieler. Er ist jetzt der Jüngste, dem im Bayern-Dress je ein Tor in der Königsklasse gelungen ist. 121 Tage jünger ist er zum Zeitpunkt seines Treffers als es damals Jamal Musiala bei seinem Tordebüt war.

Karl zieht damit auch am jüngsten Schweizer Torschützen in der Champions League vorbei. Breel Embolo war 21 Tage älter, als er 2014 für den FC Basel gegen Ludogorets Rasgrad traf. In der ewigen Rangliste des Wettbewerbs belegen die beiden die Ränge 17 und 18 (s. Tabelle).

So bescheiden sich Karl nach seinem Premierentor auch gibt: Für ihn ist klar, dass er in dieser Saison in diesem Bayern-Team mehr als blosse Randfigur sein will. Während der Sommer-Vorbereitung erklärte er schon mal, dass sich durchaus Chancen auf Einsatzminuten ausrechnet.

Nach seinem starken Auftritt samt Weitschusstor gegen die Grasshoppers im August fragte Blick: «Ist dieser Teenie die Antwort auf die grosse Bayern-Frage?» Damals waren die Münchner noch auf der verzweifelten Suche nach einem weiteren Offensivspieler.

Nun, noch muss Lennart Karl im Starensemble der Bayern um jede Sekunde auf dem Platz kämpfen. Aber wenn er so weiterspielt, dann könnte aus diesem kleinen Fussballer ein ganz Grosser werden.