Manchester City hat unter Trainer Pep Guardiola seit 2018 sechs von acht möglichen Meistertiteln gewonnen. In dieser Saison liegen sie aktuell sechs Punkte hinter Leader Arsenal. Und sogar der Spanier hegt Zweifel, dass dieser Rückstand noch aufgeholt werden kann.

Darum gehts Manchester City liegt im Meisterrennen noch sechs Punkte hinter Arsenal

Guardiola betont, dass seinem neu formierten Team die Konstanz fehle

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Sechs Punkte Rückstand bei 13 ausstehenden Spielen, ein Heimspiel gegen Leader Arsenal und zuletzt die Wende gegen den amtierenden Meister und Rivale Liverpool: Eigentlich hat Manchester City in der Premier League weiterhin gute Chancen, die Londoner im Kampf um die englische Meisterschaft noch abzufangen – wie sie es 2023 und 2024 ebenfalls getan hatten.

Dennoch strahlt der spanische Starcoach keine grosse Überzeugung aus. Zu lobend spricht er über das Team seines ehemaligen City-Assistenten und langjährigen Arsenal-Chefcoaches Mikel Arteta. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fulham betont Guardiola, dass seine Mannschaft aus 65 bis 70 Prozent neuen Spielern bestehe, das sei bei Arsenal anders. Seine aktuelle Mannschaft sei nicht vergleichbar mit den Meisterteams 2023 oder 2024.

Guardiola: «Wir haben im Moment nicht das, was wir in der Vergangenheit hatten. Früher, nach zwei oder drei Saisons, in denen wir den Titel holten, haben wir bewiesen, dass wir das Zeug dazuhaben. Jetzt weiss ich nicht, ob wir drei, vier, fünf oder sechs Spiele in Folge gewinnen können.» An dieser Meinung hat auch der 2:1-Sieg an der Anfield Road nichts geändert – so schwer Liverpool im eigenen Stadion auch zu schlagen ist.

Fehlstart ins neue Jahr verdaut?

Die jüngsten Enttäuschungen der letzten Wochen – eine 1:3-Blamage in der Champions League bei Bodö/Glimt oder das 2:2 nach 2:0-Führung gegen Tottenham – sind dafür noch zu frisch in der Erinnerung. Bevor der Coach an eine Aufholjagd denken will, muss seine Mannschaft gegen Fulham also beweisen, drei Spiele infolge gewinnen zu können. Das ist den erfolgsverwöhnten Citizens in der Liga diese Saison zwar schon zweimal gelungen.

Von November bis Ende Dezember gab es gar sechs Siege am Stück. Seit dem Jahreswechsel schauten in acht Spielen aber nur zwei Vollerfolge heraus, weshalb das Heimspiel gegen Fulham so wichtig wird. Nur ein weiterer Sieg würde unterstreichen, dass City den Fehlstart ins neue Jahr im Fernduell mit Arsenal verdaut hat.