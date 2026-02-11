DE
FR
Abonnieren

«Weiss nicht, ob wir das können»
Guardiola äussert Zweifel im Titelkampf gegen Arsenal

Manchester City hat unter Trainer Pep Guardiola seit 2018 sechs von acht möglichen Meistertiteln gewonnen. In dieser Saison liegen sie aktuell sechs Punkte hinter Leader Arsenal. Und sogar der Spanier hegt Zweifel, dass dieser Rückstand noch aufgeholt werden kann.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/4
Pep Guardiola äussert im Meisterrennen öffentliche Zweifel an seinem Team.
Foto: AP

Darum gehts

  • Manchester City liegt im Meisterrennen noch sechs Punkte hinter Arsenal
  • Guardiola betont, dass seinem neu formierten Team die Konstanz fehle
  • In den letzten acht Ligaspielen nur zwei Siege für Manchester City
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Sechs Punkte Rückstand bei 13 ausstehenden Spielen, ein Heimspiel gegen Leader Arsenal und zuletzt die Wende gegen den amtierenden Meister und Rivale Liverpool: Eigentlich hat Manchester City in der Premier League weiterhin gute Chancen, die Londoner im Kampf um die englische Meisterschaft noch abzufangen – wie sie es 2023 und 2024 ebenfalls getan hatten.

Dennoch strahlt der spanische Starcoach keine grosse Überzeugung aus. Zu lobend spricht er über das Team seines ehemaligen City-Assistenten und langjährigen Arsenal-Chefcoaches Mikel Arteta. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fulham betont Guardiola, dass seine Mannschaft aus 65 bis 70 Prozent neuen Spielern bestehe, das sei bei Arsenal anders. Seine aktuelle Mannschaft sei nicht vergleichbar mit den Meisterteams 2023 oder 2024.

Guardiola: «Wir haben im Moment nicht das, was wir in der Vergangenheit hatten. Früher, nach zwei oder drei Saisons, in denen wir den Titel holten, haben wir bewiesen, dass wir das Zeug dazuhaben. Jetzt weiss ich nicht, ob wir drei, vier, fünf oder sechs Spiele in Folge gewinnen können.» An dieser Meinung hat auch der 2:1-Sieg an der Anfield Road nichts geändert – so schwer Liverpool im eigenen Stadion auch zu schlagen ist.

Mehr Fussball
Freiburg wehrt sich gegen Sperre für Nati-Juwel Manzambi
Nach hartem Urteil der Liga
Freiburg wehrt sich gegen Sperre für Nati-Juwel Manzambi
Der FC Zürich will noch einen Mittelfeldspieler holen
FCZ-Inside
Trainer Hediger hofft
Der FC Zürich will noch einen Mittelfeldspieler holen
Marseille trennt sich von Coach De Zerbi
Transfer-News
«Schwierige Entscheidung»
Marseille trennt sich mitten in der Nacht von Coach De Zerbi
Was hat Ribéry in den Epstein-Akten zu suchen?
Mysteriöses Dokument
Was hat Ex-Fussballprofi Franck Ribéry in den Epstein-Akten zu suchen?

Fehlstart ins neue Jahr verdaut?

Die jüngsten Enttäuschungen der letzten Wochen – eine 1:3-Blamage in der Champions League bei Bodö/Glimt oder das 2:2 nach 2:0-Führung gegen Tottenham – sind dafür noch zu frisch in der Erinnerung. Bevor der Coach an eine Aufholjagd denken will, muss seine Mannschaft gegen Fulham also beweisen, drei Spiele infolge gewinnen zu können. Das ist den erfolgsverwöhnten Citizens in der Liga diese Saison zwar schon zweimal gelungen.

Von November bis Ende Dezember gab es gar sechs Siege am Stück. Seit dem Jahreswechsel schauten in acht Spielen aber nur zwei Vollerfolge heraus, weshalb das Heimspiel gegen Fulham so wichtig wird. Nur ein weiterer Sieg würde unterstreichen, dass City den Fehlstart ins neue Jahr im Fernduell mit Arsenal verdaut hat.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City
Manchester City
25
27
50
3
Aston Villa
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
FC Sunderland
25
-2
36
12
FC Fulham
FC Fulham
25
-2
34
13
Crystal Palace
Crystal Palace
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
25
1
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
25
-32
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Liverpool
Liverpool
Arsenal
Arsenal
Premier League
Premier League
Fulham
Fulham
Manchester City
Manchester City
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Liverpool
        Liverpool
        Arsenal
        Arsenal
        Premier League
        Premier League
        Fulham
        Fulham
        Manchester City
        Manchester City