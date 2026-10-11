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Highlights im Video
Traumhafte Aussenrist-Flanke bringt Atlético den Sieg

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Deportivo Alavés – Atlético Madrid (1:2).
Publiziert: vor 19 Minuten
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LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
8
27
24
2
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
10
19
3
Real Madrid
Real Madrid
8
11
18
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
2
16
5
Sevilla FC
Sevilla FC
7
1
13
6
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
8
4
11
7
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
7
2
10
8
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
10
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
1
8
10
Villarreal CF
Villarreal CF
8
0
8
11
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
8
0
8
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-5
8
13
Getafe CF
Getafe CF
8
-6
8
14
CA Osasuna
CA Osasuna
7
-7
8
15
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
2
7
16
Racing Santander
Racing Santander
7
-10
7
17
Levante UD
Levante UD
6
-4
5
18
Elche CF
Elche CF
7
-6
5
19
FC Malaga
FC Malaga
8
-9
4
19
Valencia CF
Valencia CF
7
-9
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die internationalen Highlights vom 11. und 12. Oktober
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