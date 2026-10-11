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Highlights im Video
Nati-Keeper im Glück – grober Mvogo-Bock bleibt unbestraft

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lorient – Paris FC (1:0).
Publiziert: vor 4 Minuten
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Ligue 1 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Monaco
AS Monaco
6
5
14
2
OSC Lille
OSC Lille
6
5
13
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
6
7
11
4
Paris FC
Paris FC
6
4
11
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
3
11
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
5
-1
10
7
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
6
3
8
8
FC Lorient
FC Lorient
6
0
8
9
RC Lens
RC Lens
6
1
7
10
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
5
0
7
11
Angers SCO
Angers SCO
6
-3
7
12
Le Mans FC
Le Mans FC
6
-2
6
13
Toulouse FC
Toulouse FC
6
-2
6
14
AJ Auxerre
AJ Auxerre
5
-5
6
15
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-3
5
16
Troyes AC
Troyes AC
5
-7
4
17
Olympique Marseille
Olympique Marseille
5
-1
3
18
Le Havre AC
Le Havre AC
6
-4
2
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die internationalen Highlights vom 11. und 12. Oktober
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Lorient
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Paris FC
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