LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
8
27
24
2
Atletico Madrid
8
10
19
3
Real Madrid
8
11
18
4
Real Betis Balompie
7
2
16
5
Sevilla FC
7
1
13
6
Deportivo Alaves
8
4
11
7
RC Deportivo La Coruna
7
2
10
8
Real Sociedad
7
-4
10
9
Athletic Bilbao
6
1
8
10
Villarreal CF
8
0
8
11
RCD Espanyol Barcelona
8
0
8
12
Rayo Vallecano
7
-5
8
13
Getafe CF
8
-6
8
14
CA Osasuna
7
-7
8
15
RC Celta de Vigo
7
2
7
16
Racing Santander
7
-10
7
17
Levante UD
6
-4
5
18
Elche CF
7
-6
5
19
FC Malaga
8
-9
4
19
Valencia CF
7
-9
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg